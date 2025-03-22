Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Microsoft Bakal Luncurkan 3 Pusat Data di Negara Tetangga RI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |17:26 WIB
Microsoft Bakal Luncurkan 3 Pusat Data di Negara Tetangga RI
Microsoft Bakal Luncurkan 3 Pusat Data di Negara Tetangga RI (Reuters)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Microsoft menyatakan akan meluncurkan kawasan cloud pertamanya di Malaysia dengan tiga pusat data pada pertengahan tahun ini. Sebelumnya, hampir setahun lalu Microsoft mengumumkan investasi senilai $2,2 miliar di negara tetangga Indonesia tersebut. 

Bangun 3 Pusat Data

Direktur Pelaksana Microsoft Malaysia, Laurence Si mengatakan, pusat data, yang dikenal sebagai cloud Malaysia Barat, akan berlokasi di wilayah Kuala Lumpur.  "Akan mulai beroperasi pada kuartal kedua," kata Laurence Si melansir Reuters, Sabtu (22/3/2025).

Namun, Microsoft tidak mengungkapkan kapasitas pusat data tersebut.

Sementara itu, Si mengatakan, perusahaan sedang memantau situasi tersebut soal masalah ekspor chip ke Malaysia karena kontrol ekspor AS terhadap chip semikonduktor.

"Pada titik ini, semuanya masih dalam status quo bagi kami. Kami memiliki hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Segala sesuatu yang ingin kami investasikan dan jalankan di kawasan kami, terus berjalan sesuai rencana," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/54/3101569/microsoft-CPZD_large.jpg
Fokus AI, Microsoft Investasi Rp1.296 Triliun Kembangkan Pusat Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/01/16/2255304/microsoft-matikan-layanan-cortana-untuk-ios-dan-android-6NGtb1KO9q.jpg
Microsoft Matikan Layanan Cortana untuk iOS dan Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/01/16/2255288/ramai-isu-akuisisi-tiktok-didirikan-mantan-karyawan-microsoft-pada-2012-YMPxxpXIrl.jpg
Ramai Isu Akuisisi, TikTok Didirikan Mantan Karyawan Microsoft pada 2012
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/29/16/2253781/microsoft-luncurkan-aplikasi-family-safety-pantau-anak-bermain-game-pC9GgNv2uy.jpg
Microsoft Luncurkan Aplikasi Family Safety, Pantau Anak Bermain Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/25/16/2252024/30-juli-microsoft-teams-dukung-pertandingan-basket-nba-RfzixeVHZs.jpg
30 Juli, Microsoft Teams Dukung Pertandingan Basket NBA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/20/16/2249337/microsoft-hapus-opsi-berlangganan-12-bulan-xbox-live-gold-qvdLbskgXu.jpeg
Microsoft Hapus Opsi Berlangganan 12 Bulan Xbox Live Gold
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement