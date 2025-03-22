Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jurus Komdigi Pastikan Layanan Seluler Stabil saat Mudik Lebaran

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |13:07 WIB
Jurus Komdigi Pastikan Layanan Seluler Stabil saat Mudik Lebaran
Jurus Komdigi Pastikan Layanan Seluler Stabil saat Mudik Lebaran (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkolaborasi dengan sejumlah operator seluler membangun Posko Bersama Arus Mudik 1446 H Tahun 2025. Ini dilakukan untuk memastikan jaringan seluler tetap lancar selama momen arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Sebagai informasi, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, ada kenaikan penggunaan layanan seluler sebesar 20 persen pada Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan penuh untuk memastikan tak ada gangguan.

1. Posko 24 Jam

"Kemkomdigi bersama operator seluler akan membentuk satuan tugas dan posko yang akan beroperasi 24 jam di paling tidak 35 unit pelaksanaan teknis monitor spektrum frekuensi radio seluruh Indonesia," kata Meutya Hafid di Kantor Komdigi, baru-baru ini.

Posko angkutan Lebaran terpadu kerja sama Komdigi dan operator seluler akan ada di 5 titik strategis, seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, plus area KM57 dan KM62, stasiun Gambir Jakarta, dan stasiun Tawang Semarang.

"Namun demikian untuk layanan, saya rasa nanti operator seluler juga akan jauh lebih banyak titiknya daripada yang kami sampaikan ini. Ini untuk memastikan masyarakat mendapat kualitas layanan telekomunikasi yang optimal," ujar Menkomdigi.

 

