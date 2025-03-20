5 Motor Bebek 2 Tak yang Pernah Jadi Raja Jalanan Indonesia, Legenda Tak Terlupakan

5 Motor Bebek 2 Tak yang Pernah Jadi Raja Jalanan Indonesia, Legenda Tak Terlupakan (OLX)

JAKARTA - Lima motor bebek 2 tak yang pernah jadi raja jalanan di Indonesia akan diulas Okezone. Motor-motor ini terkenal dengan performa tinggi, suara knalpot yang khas hingga akselerasi yang bertenaga.

Motor bebek 2 tak pernah menjadi primadona di jalanan Indonesia era 90-an hingga awal 2000-an. Waktu itu, banyak anak muda menjadikannya kendaraan andalan, baik untuk keperluan harian maupun ajang balap liar.

Meski kini sudah kalah dengan dominasi motor matic, keberadaan motor bebek 2-tak tetap dikenang sebagai legenda yang pernah merajai jalanan Indonesia. Berikut ini di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber.

1. Suzuki Satria 120

Suzuki Satria 120 merupakan salah satu motor bebek 2 tak legendaris yang pernah merajai jalanan Indonesia. Membawa mesin berkapasitas 120 cc berteknologi 2 tak, motor ini mampu menghasilkan tenaga yang besar dan akselerasi yang sangat responsif.

Salah satu daya tarik utama dari Satria 120 terletak pada bobotnya yang ringan, sehingga membuatnya sangat lincah saat bermanuver di jalanan. Selain itu, motor ini punya desain menarik dengan knalpotnya yang khas.

Pada ranah balap jalanan tempo dulu, Satria 120 memiliki reputasi yang cukup tinggi. Keberadaannya banyak digunakan dalam ajang balap jalanan atau drag race karena dianggap mampu melibas lintasan dengan kecepatan yang impresif.

2. Yamaha FIZR

Tak kalah legendaris, Yamaha F1ZR juga menjadi pernah menjadi primadona bagi pecinta otomotif Indonesia. Berbekal mesin 2 tak berkapasitas 110 cc, motor ini terkenal dengan akselerasi yang galak serta punya handling yang lincah.

Yamaha F1ZR membawa kopling manual yang memberikan kontrol lebih bagi pengendara saat memacu kendaraan di jalanan. Selain itu, bobotnya yang ringan membuat motor ini cukup gesit untuk diajak bermanuver, termasuk saat balapan.