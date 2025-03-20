4 Tips Mudik Aman dengan Motor

JAKARTA - Menjelang musim mudik 2025, jutaan masyarakat Indonesia bersiap untuk pulang ke kampung halaman guna merayakan Hari Raya bersama keluarga. Tradisi tahunan ini menciptakan arus pergerakan moda transportasi dan kendaraan pribadi. bagi mereka yang memilih menggunakan sepeda motor penting untuk memperhatikan aspek keselataman.



Dari tahun ke tahun, sepeda motor menjadi moda transportasi yang dominan di jalan raya selama arus mudik. Bila tidak dipersiapkan dengan matang, ini sangat berbahaya dan rentan terjadi kecelakaan.



Penting bagi pengendara memperhatikan beberapa hal, mulai dari kendaraan sampai dengan surat-surat.

Melalui Safety Riding Promotion, Main Dealer sepeda motor Honda Jakarta - Tangerang PT Wahana Makmur Sejati memberikan tips buat para pemudik menggunakan sepeda motor agar selamat sampai tujuan:

1. Persiapan Kendaraan

Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima sebelum perjalanan jauh. Periksa kondisi ban, rem, lampu, dan oli mesin. Lakukanlah servis di AHASS terdekat untuk memastikan motor dalam kondisi prima dan semua komponen berfungsi dengan baik. Kendaraan yang layak jalan kunci utama dalam upaya cari aman selama perjalanan.

2. Persiapan Perlengkapan

Gunakan perlengkapan berkendara yang sesuai standar, seperti helm SNI, jaket, sarung tangan dan sepatu tertutup. Perlengkapan tidak hanya melindungi dari cedera saat terjadi kecelakaan, tetapi juga berikan kenyamanan berkendara. Selain itu, lengkapi diri dengan jas hujan untuk antisipasi kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi.

3. Persiapan Kondisi Fisik

Kondisi fisik yang prima penting untuk perjalanan jauh. Istirahat yang cukup sebelum berangkat dan rencanakan istirahat setiap 2-3 jam sekali selama perjalanan. Hindari memaksakan diri saat merasa lelah atau mengantuk.