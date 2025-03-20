GWM Siap Luncurkan 3 Model Baru, Intip Bocorannya

JAKARTA - Great Wall Motors (GWM) Indonesia berencana meluncurkan 3 model baru pada tahun ini. Salah satunya adalah varian baru dari GWM Tank 300.

1. Luncurkan 3 Model Baru

Marketing Director GWM Indonesia, Martina Danuningrat, mengungkapkan soal rencana peluncuran 3 model baru tersebut.

"GWM Indonesia juga terus akan menghadirkan hal istimewa baru untuk konsumen otomotif di tanah air. Bersiap-siap akan kehadiran varian baru untuk GWM Tank 300 yang telah memperoleh tempat spesial dari konsumen dan penikmat otomotif Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Dari siluet yang ditampilkan, tampak ada 3 model baru yang akan diluncurkan. Model itu adalah varian baru dari Tank 300, Haval, serta Ora. Adanya Ora dalam siluet itu mengonfirmasi GWM Ora akan segera masuk ke pasar Indonesia tahun ini.

Diketahui, GWM Indonesia telah setahun resmi meramaikan pasar otomotif Indonesia dalam satu tahun terakhir. Selama satu tahun terakhir, GWM telah membuka 12 dealer di berbagai kota besar di Indonesia. GWM Indonesia berencana menembah diler hingga menjadi 30 diler pada akhir 2025.

2. Jual 1.000 Mobil 2024

Dari segi penjualan, GWM yang bermain di segmen premium dan luxury telah membukukan sekitar 1.000 unit kendaraan pada 2024.