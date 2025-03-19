Review Redmi Buds 6 Pro, TWS yang Nyaman di Telinga dengan Beragam Fitur

JAKARTA – Xiaomi telah meluncurkan true wireless stereo (TWS) Redmi Buds 6 Pro baru-baru ini bersama dengan perangkat wearable Redmi lainnya. Earbuds ini diluncurkan sebagai salah satu wearable dari ekosistem Redmi, dan dengan sebagai seri ‘Pro’, perangkat ini memiliki sejumlah fitur menarik termasuk triple drivers, dual device pairing, adaptive noise cancellation (ANC) 55 db dan fitur lainnya.

Okezone telah mencoba earbuds terbaru seri Redmi ini, untuk merasakan apa saja yang ditawarkan oleh perangkat ini, baik fitur dan performanya. Berikut ulasan Okezone untuk Redmi Buds 6 Pro:

Desain

Desain case Redmi Buds 6 Pro tampak sederhana dengan tulisan brand Redmi di salah satu sisi dan indikator baterai di sisi lainnya. Redmi Buds 6 Pro yang digunakan dalam review kali ini memiliki warna Lavender Purple yang nyaman di mata.

Case Redmi Buds 6 Pro berukuran compact dengan desain oval yang mudah dimasukkan ke dalam kantong atau saku. Indikator baterai pada case ini menunjukkan berapa banyak daya yang masih tersisa di dalam case, memudahkan untuk mengetahui apakah TWS ini sudah perlu dicas atau masih bisa digunakan lagi.

Earbudnya sendiri sangat pas di telinga dan nyaman, bahkan setelah berjam-jam penggunaan terus menerus. Ujung atau tip silikon yang digunakan pada Redmi Buds Pro 6 ini sama sekali tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada telinga.

Jika tip terasa kurang nyaman atau pas di telinga, Anda bisa menggantinya dengan ukuran yang mungkin lebih pas karena Xiaomi memberikan tip silikon ukuran S, M, dan L di dalam kotak Redmi Buds 6 Pro. Paket penjualan yang ada dalam kotak juga termasuk kabel USB-C untuk pengecasan daya.

Desain earbud ini juga membuatnya tetap berada di telinga meski saya melakukan kegiatan yang aktif seperti jogging. Earbuds ini juga memiliki rating IP-54 yang memberi perlindungan dari keringat dan debu, yang menbuatnya cocok digunakan saat berolahraga, baik di luar, maupun di dalam ruangan.