Europol Peringatkan Peningkatan Ancaman Kejahatan Berbasis AI

JAKARTA – Europol mengeluarkan peringatan serius mengenai peningkatan ancaman kejahatan yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI). Dalam laporan European Serious Organised Crime Threat Assessment (ESOCTA) yang dirilis baru-baru ini, lembaga penegak hukum Uni Eropa tersebut mengungkapkan bahwa kelompok kejahatan terorganisir semakin memanfaatkan AI untuk memperluas jangkauan dan efektivitas operasi mereka secara global.

Menurut laporan itu, teknologi AI digunakan oleh pelaku kejahatan untuk berbagai keperluan, mulai dari penciptaan konten palsu yang meyakinkan, serangan siber canggih, hingga produksi materi pelecehan seksual anak yang dihasilkan secara digital. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, AI memungkinkan para pelaku untuk menjalankan aksi mereka dengan lebih sedikit risiko dan upaya yang lebih efisien dibandingkan metode tradisional.

Direktur Eksekutif Europol, Catherine De Bolle, menegaskan bahwa kejahatan terorganisir telah mengalami perubahan signifikan.

“DNA kejahatan terorganisir sedang berubah. Jaringan kriminal telah berevolusi menjadi perusahaan kriminal global yang digerakkan oleh teknologi, mengeksploitasi platform digital, aliran keuangan ilegal, dan ketidakstabilan geopolitik untuk memperluas pengaruh mereka,” ujarnya, sebagaimana dilansir Reuters.

Kejahatan Berbasis AI

Salah satu contoh penggunaan AI dalam kejahatan yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah deepfake, yakni teknologi yang memungkinkan manipulasi wajah dan suara dengan tingkat realisme yang sangat tinggi. Para pelaku memanfaatkan deepfake untuk membuat identitas palsu dalam skema penipuan finansial, memeras individu dengan rekaman palsu, serta menipu sistem keamanan berbasis biometrik.