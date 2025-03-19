Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bantu Perjalanan Mudik Masyarakat, Kemkomdigi Luncurkan Mudikpedia 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |13:13 WIB

Kemkomdigi meluncurkan Mudikpedia 2025 di Jakarta, 18 Maret 2025. (Foto: Fadli/Okezone)
JAKARTA – Menjelang Idul Fitri 1446 H, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meluncurkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat yang melakukan mudik lebaran ke kampung halaman. Mudikpedia berisi berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh.

Diluncurkan dalam bentuk buku elektronik (e-book), Mudikpedia menyediakan informasi lengkap seputar mudik Lebaran 1446 H. Peluncuran ini bertujuan memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan lancar, aman, nyaman, dan menyenangkan.

Menteri Komunikasi dan Media (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan Mudikpedia 2025 dirancang sebagai kanal informasi digital yang akurat, lengkap, dan mudah diakses.

"Mudik adalah tradisi tahunan yang selal dinamis. Dengan Mudikpedia 2025, masyarakat dapat memperoleh informasi komprehensif dan tepercaya dalam satu kanal, sehingga perjalanan mudik bisa lebih aman dan menyenangkan," kata Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Selasa (18/3/2025).

Berbagai Informasi Seputar Mudik

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mudikpedia 2025 hadir menyajikan beragam informasi esensial seputar mudik, di antaranya info jalur mudik dari Kementerian Perhubungan dan Bina Marga, panduan mudik sehat dari Kementerian Kesehatan.

Ada pula pantauan lalu lintas real-time melalui CCTV, informasi mudik gratis dan layanan transportasi publik, prakiraan cuaca BMKG dan info tukar uang dari Bank Indonesia, serta panduan memesan tiket kereta api dan kapal feri.

Selain itu, Mudikpedia juga menyediakan tautan penting yang langsung menghubungkan pengguna ke berbagai situs resmi pemerintah yang berkaitan dengan mudik. Data yang tersaji juga terus diperbarui sesuai dengan dinamika situasi mudik yang berkembang setiap harinya.

"Harapannya dengan akses yang mudah dan fitur lengkap bisa membuat masyarakat dapat merencanakan mudiknya dengan lancar. Semoga layanan ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujar Menkomdigi.

 

