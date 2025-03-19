WhatsApp di iOS Akan Tambahkan Fitur Tautkan Profil Instagram ke Akun

JAKARTA - WhatsApp dikabarkan tengah mengembangkan fitur baru untuk aplikasi iOS-nya yang memungkinkan pengguna menambahkan tautan akun media sosial mereka ke profil pengguna. Menurut WABetaInfo, fitur tersebut ditemukan dalam versi beta terbaru WhatsApp untuk iOS dan mungkin tersedia untuk beberapa penguji beta.

Fitur ini awalnya memungkinkan pengguna untuk menambahkan tautan profil Instagram mereka ke akun mereka, tetapi dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak platform media sosial.

Menambahkan Tautan Instagram ke Profil WhatsApp

Menurut pelacak fitur WhatsApp WABetaInfo, klien pesan instan Meta Platforms tengah mengembangkan kemampuan untuk menambahkan tautan profil Instagram ke akun pengguna untuk dirilis pada versi aplikasi mendatang. Fitur ini ditemukan di aplikasi WhatsApp Beta untuk iOS versi 25.7.10.70.

Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan oleh pelacak fitur, menambahkan tautan profil Instagram diharapkan dapat membuatnya terlihat di profil WhatsApp pengguna. Tautan tersebut mungkin muncul di bawah foto profil dan nama pengguna.

Dilansir Gadgets 360, pengguna kemungkin juga dapat memilih visibilitasnya dari opsi seperti Everyone, My contacts, My contacts except, dan Nobody. Fitur ini dilaporkan tersedia di pengaturan aplikasi WhatsApp untuk iOS beta. Perlu dicatat, ini disebut sebagai fitur opsional, yang berarti pengguna WhatsApp tidak perlu menautkan profil Instagram mereka jika tidak menginginkannya.