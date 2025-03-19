Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp di iOS Akan Tambahkan Fitur Tautkan Profil Instagram ke Akun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |12:55 WIB
WhatsApp di iOS Akan Tambahkan Fitur Tautkan Profil Instagram ke Akun
WhatsApp.
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp dikabarkan tengah mengembangkan fitur baru untuk aplikasi iOS-nya yang memungkinkan pengguna menambahkan tautan akun media sosial mereka ke profil pengguna. Menurut WABetaInfo, fitur tersebut ditemukan dalam versi beta terbaru WhatsApp untuk iOS dan mungkin tersedia untuk beberapa penguji beta.

Fitur ini awalnya memungkinkan pengguna untuk menambahkan tautan profil Instagram mereka ke akun mereka, tetapi dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak platform media sosial.

Menambahkan Tautan Instagram ke Profil WhatsApp

Menurut pelacak fitur WhatsApp WABetaInfo, klien pesan instan Meta Platforms tengah mengembangkan kemampuan untuk menambahkan tautan profil Instagram ke akun pengguna untuk dirilis pada versi aplikasi mendatang. Fitur ini ditemukan di aplikasi WhatsApp Beta untuk iOS versi 25.7.10.70.

Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan oleh pelacak fitur, menambahkan tautan profil Instagram diharapkan dapat membuatnya terlihat di profil WhatsApp pengguna. Tautan tersebut mungkin muncul di bawah foto profil dan nama pengguna.

Dilansir Gadgets 360, pengguna kemungkin juga dapat memilih visibilitasnya dari opsi seperti Everyone, My contacts, My contacts except, dan Nobody. Fitur ini dilaporkan tersedia di pengaturan aplikasi WhatsApp untuk iOS beta. Perlu dicatat, ini disebut sebagai fitur opsional, yang berarti pengguna WhatsApp tidak perlu menautkan profil Instagram mereka jika tidak menginginkannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189175//ilustrasi-9Z7a_large.jpg
Pengguna Instagram Kini Bisa Melihat dan Mengontrol Algoritmanya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187739//ilustrasi-9CVP_large.jpg
Meta Mulai Hapus Akun Anak Australia di Bawah 16 Tahun dari Instagram dan Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/16/3187486//ilustrasi-SjAd_large.jpg
Instagram Kemungkinan Akan Batasi Jumlah Tagar dalam Postingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186862//ilustrasi-Dcbl_large.jpg
Rusia Ancam Blokir Total WhatsApp, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453//whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186181//ilustrasi-tg4G_large.jpg
Penyelidikan Forensik Ungkap Pesan WhatsApp Bisa Tunjukkan Lokasi Pengirim
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement