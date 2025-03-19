Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Ekspor 276 Ribu Mobil Rakitan Indonesia ke Luar Negeri

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |17:07 WIB
Toyota Ekspor 276 Ribu Mobil Rakitan Indonesia ke Luar Negeri
Toyota Ekspor 276 Ribu Mobil Rakitan Indonesia ke Luar Negeri (Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Toyota Indonesia mencatatkan ekspor yang cukup signifikan pada 2024. Tercatat sepanjang tahun lalu sebanyak 276 ribu unit terkirim ke luar negeri. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yakni sebanyak 285 ribu. Meski begitu, ekspor ini menunjukkan ketahanan di industri otomotif di tengah tantangan global.

1. Pasar Global Melemah

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam menjelaskan, penurunan ini disebabkan melemahnya pasar global akibat sejumlah peristiwa yang terjadi di Eropa.

"Mungkin semua tahu, global market saat ini mengalami pelemahan, perang Ukraina berdampak pada energi di Eropa sehingga permintaan berkurang dan memengaruhi ekonomi seluruh dunia," kata Bob Azam di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Untuk ekspor saat ini, Bob Azam mengungkapkan bahwa sejumlah model Toyota yang dikirimkan ke luar negeri beralih ke CKD (Completely Knock Down). Sebelumnya, Toyota lebih banyak mengirim dalam bentuk CBU (Completely Built Up) alias bentuk utuh.

"Meski demikian, ekspor ini tetap memberikan kontribusi devisa bagi Indonesia, diperkirakan mencapai US$3 miliar. Itu bisa kami capai karena dukungan semua pihak, termasuk pemerintah," ucapnya.

2. Ekspor Mobil Hybrid Meningkat 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191118/toyota-DcfT_large.jpg
Puluhan Model Mobil Toyota dan Lexus Kena Recall, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186369/toyota_veloz_hybrid-03qu_large.jpg
Toyota Veloz Hybrid Dibanderol Rp299 Juta, Harga Naik Tahun Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180543/toyota_bz4x-TyJM_large.jpg
NJKB Toyota bZ4X Rakitan Lokal Terungkap, Mulai Rp700 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178877/toyota-1qNO_large.jpg
Toyota Siap Luncurkan 3 Mobil di GJAW 2025, Termasuk Veloz Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178498/toyota-qLEP_large.jpg
Toyota Sebut Penggunaan Etanol pada BBM Bukan Hal Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178230/toyota_land_cruiser-u3k0_large.jpg
Toyota Land Cruiser FJ Meluncur, Intip Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement