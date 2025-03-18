Anker Perkenalkan Lini Pengecasan Perangkat Inovatif Melalui Program Charge Up, SEA!

JAKARTA – Anker Innovations, yang dikenal sebagai brand pengisian daya baterai perangkat seluler dan alat elektronik populer, meluncurkan program inovatif "Charge Up, SEA!, yang mengkombinasikan realitas imbuhan (AR) dan karya visual rekaan komputer (CGI). Program yang diluncurkan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teknologi, serta mengeksplorasi masa depan solusi pengisian daya baterai.

"Di Anker, misi kami adalah menghadirkan berbagai peluang lewat inovasi terbaik," ujar Leon Wu, General Manager Asia Tenggara Anker Innovations melalui keterangan pers.

"Kami tak hanya menciptakan berbagai produk dengan kinerja terbaik di industri, namun juga mengubah cara manusia berinteraksi dengan daya listrik. Program promosi ini mencerminkan visi kami tentang dunia yang saling terkoneksi, didukung inovasi yang meningkatkan keseharian konsumen Asia Tenggara."

Terobosan Pengisian Daya Baterai

Program ini memperkenalkan produk-produk pengisian daya baterai tercanggih Anker, Seri Anker Prime, yang memperkenalkan terobosan teknologi pengisian daya baterai cepat untuk lebih dari satu perangkat. Anker Prime dirancang sebagai sumber daya listrik terbaik untuk dunia modern yang bergerak cepat dan berorientasi pada teknologi sehingga memberikan kecepatan, efisiensi, dan inovasi bagi pengguna.

Pengalaman AR yang dihadirkan program “Charge Up, SEA!" memperkenalkan teknologi Anker ini di sejumlah lokasi ikonis di Asia Tenggara. Lewat narasi visual, alat pengisian daya baterai Anker Prime membangkitkan energi di lokasi tersebut sehingga melambangkan komitmen Anker dalam menyediakan solusi pengisian daya baterai yang efisien dan pintar.