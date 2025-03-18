3 Cara Mudah Buka Blokir Kartu Telkomsel, Cuma Modal Rebahan

JAKARTA – Mengalami kartu Telkomsel yang tiba-tiba terblokir bisa jadi masalah besar, apalagi jika kartu tersebut digunakan untuk keperluan penting seperti komunikasi, transaksi online, atau akses ke layanan digital lainnya. Pemblokiran bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari masa aktif yang habis, registrasi yang belum diperbarui, hingga penggunaan kartu yang tidak sesuai dengan ketentuan operator.

Namun, jangan panik, Anda tidak perlu repot keluar rumah atau datang ke gerai Telkomsel untuk mengatasi masalah ini. Dengan beberapa langkah sederhana, kartu Anda bisa kembali aktif hanya dengan bermodalkan ponsel dan jaringan internet—bahkan cukup dilakukan sambil rebahan di rumah.

Lantas, bagaimana cara membuka blokir kartu Telkomsel dengan mudah? Berikut tiga metode yang bisa Anda coba tanpa ribet!

1. Registrasi Ulang Melalui SMS

Jika kartu Anda terblokir karena belum melakukan registrasi, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah registrasi ulang melalui SMS. Caranya:

Buka aplikasi pesan di ponsel Anda.

Ketik format: REG#NIK#Nomor KK.

Kirim ke 4444.

Tunggu konfirmasi bahwa registrasi ulang berhasil.

2. Registrasi Ulang Melalui Dial Up

Alternatif lain adalah menggunakan layanan dial up: