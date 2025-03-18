7 Tempat Ikonik di GTA V yang Ternyata Juga Ada di Dunia Nyata, Buat Pengalaman Bermain Semakin Menarik

JAKARTA - Tempat ikonik di GTA V yang ternyata ada di dunia nyata ini membuktikan bagaimana developer game menciptakan sebuah karya serealistis mungkin supaya lebih bisa dinikmati oleh player.

Siapa sangka jika Grand Theft Auto (GTA) V yang telah rilis lebih dari satu dekade lalu sampai saat ini masih jadi game yang laris di pasaran. Terlebih sebelum kemunculan GTA VI yang rencananya akan rilis pada 2025 ini.

Game tersukses sepanjang masa dari Rockstar ini tidak hanya memberikan pengalaman game berdasar dari story yang disajikan, namun juga lewat open world yang seakan tiada batas.

Para player dapat melakukan eksplorasi di seluruh lokasi dalam map dan melakukan apapun yang mereka mau. Tampilan yang realistis dalam game tentu menambah keseruan memainkan GTA V.

Terlepas dari itu, ternyata ada tujuh tempat ikonik di GTA V yang juga ada di dunia nyata. Kebanyakan tempat ini terinspirasi dari sejumlah bangunan atau wilayah di Amerika Serikat.

1. Galileo Observatory - Griffith Observatory

Di GTA V, terdapat Galileo Observatory yang tidak dapat dimasuki oleh pemain, namun di sekitarnya terdapat teleskop yang bisa digunakan untuk melihat kota Los Santos dari atas bukit. Observatorium ini didasarkan pada Griffith Observatory, salah satu landmark paling populer di Los Angeles, California.

2. Vinewood Sign - Hollywood Sign

Vinewood Sign yang terlihat jelas saat berkendara di Vinewood Hills dalam GTA V didasarkan pada Hollywood Sign yang berlokasi di Hollywood, Los Angeles. Tanda ini berfungsi sebagai 'spanduk' untuk distrik Vinewood, yang merupakan bagian integral dari kota Los Santos.