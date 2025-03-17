Laporan Counterpoint: Pengguna HarmonyOS Huawei Lampaui iOS di China

JAKARTA - Huawei diperkirakan akan meluncurkan smartphone baru yang ditenagai dengan versi stabil dari sistem operasi HarmonyOS Next pada 20 Maret 2025. Menjelang acara besar yang akan digelar di China tersebut, laporan menunjukkan bahwa HarmonyOS kini menjalankan lebih banyak perangkat di China dibandingkan iOS.

Menurut data baru dari Counterpoint Research yang dilansir Gizmochina, HarmonyOS kini telah menyalip iOS di daratan China. Android tetap menjadi pemain dominan, menguasai 64% pangsa pasar pada Q4 2024, sementara HarmonyOS memiliki pangsa 19%—melampaui iOS dengan selisih dua poin persentase. Faktanya, Huawei mempertahankan keunggulannya atas Apple dalam perangkat lunak sepanjang tahun 2024.

Ini merupakan tonggak penting bagi Huawei, perusahaan yang pernah berjuang keras untuk mempertahankan bisnis ponsel pintarnya setelah sanksi Amerika Serikat (AS). Kini, Huawei tidak hanya melampaui Apple di lini perangkat lunak, tetapi juga mengungguli Apple dalam pangsa pasar ponsel pintar dan tablet di Tiongkok daratan.

Menurut data penjualan ponsel pintar Counterpoint, Huawei mengklaim posisi teratas di pasar ponsel pintar China selama Q4 2024, dengan mengamankan pangsa sebesar 18,1%. Ini menandai pertama kalinya perusahaan tersebut mendapatkan kembali pijakan yang kuat di pasar dalam negerinya sejak larangan AS lima tahun lalu. Penjualan ponsel pintar Huawei melonjak 15,5% dari tahun ke tahun, didorong oleh keberhasilan seri Nova 13 dan Mate 70.