4 Motor Bebek Kopling Murah, Tangguh dan Punya Performa Bandel

JAKARTA - Sederet motor bebek kopling murah akan diulas Okezone. Keberadaannya menawarkan kombinasi menarik antara performa, harga terjangkau, dan ketangguhan di jalan raya.

Motor bebek kopling memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta otomotif. Bukan hanya soal performa, jenis motor ini juga dikenal tangguh dan mudah dirawat.

Bagi Anda yang mencari motor bebek kopling murah tapi tetap bertenaga, ada beberapa pilihan menarik di pasaran. Dirangkum dari berbagai sumber, Senin (17/3/2025), berikut ini beberapa di antaranya yang layak dipertimbangkan.

1. Yamaha Jupiter MX 135

Jupiter MX 135 merupakan salah satu motor bebek sport yang sempat menjadi primadona di Tanah Air. Motor koplingan ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2005.

Pada perkembangannya, Jupiter MX 135 kemudian dikenal sebagai pelopor bebek sport dengan mesin bertenaga, handling lincah, dan desain yang agresif. Namun, kini motor tersebut tidak diproduksi lagi dan digantikan oleh Yamaha MX King 150.

Meski begitu, keberadaan Jupiter MX 135 masih sering dijumpai di pasar motor bekas. Harganya masih cukup bersaing, mulai dari Rp7 jutaan tergantung kondisi dan tahun produksinya.

2. Honda Supra GTR 150

Supra GTR 150 memadukan performa tinggi dengan desain yang agresif. Motor ini dirancang untuk pengendara yang menginginkan sensasi berkendara ala motor sport, tapi tetap mengedepankan kenyamanan khas motor bebek.

Motor ini membawa mesin berkapasitas 149,16cc. Bekalnya itu dapat menghasilkan tenaga sebesar 16,3 HP pada 9.000 rpm dan torsi puncak 14,2 Nm pada 6.500 rpm.

Harga baru GTR 150 mulai dari Rp26 jutaan. Sedangkan untuk bekas bisa didapatkan mulai dari Rp15 jutaan dengan kondisi yang masih sangat layak.

3. Yamaha Jupiter MX 150

Berikutnya ada Yamaha Jupiter MX 150. Penerus dari Jupiter MX 135 ini menjadi salah satu favorit di kalangan pecinta motor bebek kopling manual.