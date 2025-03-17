Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bengkel Sepi karena Suku Cadang Awet, Ini Respons Suzuki

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |17:04 WIB
Bengkel Sepi karena Suku Cadang Awet, Ini Respons Suzuki
Bengkel Sepi karena Suku Cadang Awet, Ini Respons Suzuki (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bengkel resmi Suzuki saat ini sepi dari konsumen, bahkan beberapa di antaranya ada yang tutup. Diduga hal ini disebabkan suku cadang Suzuki yang memiliki daya tahan tinggi sehingga tak butuh perawatan rutin.

1. Bengkel Sepi karena Suku Cadang Awet?

2W Service Area Section Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Victor Assani,  mengatakan kualitas suku cadang yang awet justru menjadi bentuk pengakuan. Namun, ini tidak berkaitan dengan sepinya konsumen yang melakukan servis di bengkel resmi.

"Kalau dibilang gara-gara suku cadang terlalu awet bikin bengkel sepi, saya pikir itu tidak sepenuhnya benar. Justru ini menunjukkan kualitas motor dan spare part kami memang luar biasa. Namun, kesadaran masyarakat untuk melakukan servis rutin yang masih perlu ditingkatkan," kata Victor di Jakarta, belum lama ini. 

Meski suku cadang Suzuki memiliki daya tahan tinggi, Victor menyarankan pemilik kendaraan tetap servis rutin. Itu karena lewat servis rutin bisa memaksimalkan kinerja motor dan memastikan performanya tetap optimal.

2. Program Khusus Servis

Selain itu, Suzuki menghadirkan program khusus untuk servis demi menarik minat pengunjung. Jenama asal Jepang itu juga melakukan kunjungan ke beberapa wilayah Jakarta untuk 'menjemput bola'.

 

Halaman:
1 2
      
