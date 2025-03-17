Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Tips Tinggalkan Motor dengan Aman saat Mudik Lebaran

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |15:01 WIB
5 Tips Tinggalkan Motor dengan Aman saat Mudik Lebaran
5 Tips Tinggalkan Motor dengan Aman saat Mudik Lebaran
JAKARTA - Mudik Lebaran menjadi tradisi masyarakat Indonesia dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga besar di kampung halaman. Sebagian besar, akan memanfaatkan transportasi umum untuk mudik Lebaran.

Kondisi ini membuat mereka harus meninggalkan sepeda motor dalam waktu lama. Tapi, menjelang Lebaran angka pencurian juga meningkat. Ini menjadi yang harus diwaspadai sebelum melakukan perjalanan dalam waktu panjang.

Motor yang dibiarkan di rumah dalam waktu lama berisiko menjadi sasaran pencurian atau mengalami kerusakan akibat kondisi yang tidak terawat. Oleh sebab itu, penting memberikan perlindungan tambahan agar sepeda motor tidak menjadi incaran maling.

Berikut beberapa tips agar motor tetap aman selama ditinggalkan, seperti dibagikan oleh Astra Honda Motor, dikutip pada Senin (17/3/2025):

1. Parkir di Tempat Aman 

Pastikan motor terparkir di tempat yang aman, seperti garasi tertutup atau area yang terpantau oleh CCTV. Jika tidak ada garasi, pilih tempat yang terlindungi dari hujan dan sinar matahari langsung. Memarkir di tempat yang aman bisa mengurangi risiko pencurian dan kerusakan akibat cuaca.

2. Gunakan Kunci Tambahan

Pastikan sepeda motor sudah dikunci dengan aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menghindari tindak kejahatan, motor yang ditinggal di rumah dihimbau selalu kunci setang dan pakai kunci tambahan.

3. Simpan Motor dalam Ruangan

Simpan di tempat yang cukup aman dan tidak terkena panas dan hujan sebaiknya berada di dalam ruangan. Simpan motor di dalam rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, agar motor tetap bersih dari debu dapat menutupnya dengan menggunakan sarung atau cover motor.

 

