HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar 3 Motor Bebek Yamaha Terbaru 2024 Lengkap dengan Harganya

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |11:29 WIB
Daftar 3 Motor Bebek Yamaha Terbaru 2024 Lengkap dengan Harganya
Yamaha Vega Force.
A
A
A

JAKARTA – Sekarang ini, motor matik jauh lebih populer daripada motor bebek. Namun, hal ini tidak menyurutkan Yamaha untuk terus merilis motor bebek baru. Ini karena ada banyak peminat motor bebek Yamaha.

Yamaha memiliki 3 motor bebek terbaru pada 2024 untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia. Yamaha meluncurkan 3 motor bebek terbaru 2024 Vega Force, Jupiter Z1, dan MX King 150, ini daftar 3 motor tersebut:

1. Vega Force

Bagi pengendara yang menginginkan motor bebek yang andal untuk aktivitas harian, Yamaha Vega Force adalah pilihan yang terjangkau.  Spesifikasi mesin kapasitas 114 cc, tipe 4-tak, SOHC, berpendingin udara, bahan bakar injeksi, tenaga maksimum 8,7 PS pada 7.000 rpm, dan torsi maksimum 9,53 Nm pada 5.500 rpm. Desain ramping dan modern, lampu depan tajam untuk visibilitas terbaik, panel instrumen analog yang informatif, dan konsumsi bahan bakar yang efisien. Ini cocok untuk penggunaan sehari-hari, dengan harga sekitar Rp18,850 juta.

2. Jupiter Z1

Disukai oleh pecinta motor bebek, Yamaha Jupiter Z1 memiliki desain yang sporty dan mesin yang tangguh.  Spesifikasi mesin kapasitas 113,7 cc, tipe 4-tak, SOHC, berpendingin udara, bahan bakar injeksi, tenaga maksimum 9,92 PS pada 7.750 rpm, dan torsi maksimum 9,8 Nm pada 6.750 rpm.  Fitur utama desain aerodinamis dengan grafis sporty, lampu depan ganda untuk pencahayaan maksimal. Panel instrumen yang menggabungkan analog dan digital, sistem suspensi yang nyaman untuk berbagai kondisi jalan, dengan harga sekitar Rp21,130 juta.

 

