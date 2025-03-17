JAKARTA – Bus jurusan Jakarta-Cirebon menjadi salah satu yang paling banyak dicari, meski ada moda transportasi lain seperti kereta api. Namun, efisiensi dan murahnya tarif yang ditawarkan membuat moda transportasi dengan bus tak pernah sepi peminat.
Jarak tempuh Jakarta-Cirebon lebih dari 200 kilometer dan bisa ditempuh dengan berbagai macam moda transportasi. Tapi, bus masih menjadi pilihan utama karena kecepatan yang ditawarkan dan bisa mengantar dekat dengan lokasi tujuan.
Saat ini, ada banyak PO bus yang menawarkan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon dengan tarif yang beragam sesuai kelas yang dipilih.
Berikut deretan bus yang memiliki trayek Jakarta-Cirebon seperti dilansir dari berbagai platform pemesanan tiket online dengan tanggal pemesanan 21 Maret 2025.
Kelas Seat-36 AC: Rp182 ribu
Kelas Seat-28: Rp172 ribu
Keberangkatan: Terminal Kalideres, Terminal Grogol, Terminal Pulo Gebang, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan.
Kelas Executive AC: Rp450 ribu
Keberangkatan: Lebak Bulus, Terminal Kalideres, Pasar Jumat, Pasar Rebo.
Kelas non-AC: Rp104 ribu
Keberangkatan: Terminal Kalideres.
Kelas Ekonomi AC: Rp150 ribu
Keberangkatan: Terminal Pasar Minggu, Terminal Kalideres, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan.
Kelas Executive: Rp180 ribu
Medium Bus: Rp130 ribu
Kelas Executive Leg Rest: Rp200 ribu
Keberangkatan: Terminal Kalideres, Lebak Bulus, Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Grogol.
Seat-36: Rp169 ribu
Keberangkatan: Agen Ampera, Terminal Kalideres, Agen Cengkareng, Terminal Grogol, Agen Pondok Pinang, Terminal Pasar Minggu, Terminal Pulo Gebang.
Kelas Executive: Rp490 ribu
VIP: Rp420 ribu
Sleeper: Rp600 ribu
Buseness: Rp340 ribu
Keberangkatan: Kantor Pusat Pulo Gadung