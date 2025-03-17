Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mudik Lebaran 2025, Ini Daftar Bus Jurusan Jakarta-Cirebon serta Harga Tiketnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |14:50 WIB
Mudik Lebaran 2025, Ini Daftar Bus Jurusan Jakarta-Cirebon serta Harga Tiketnya
Mudik Lebaran 2025, Ini Daftar Bus Jurusan Jakarta-Cirebon serta Harga Tiketnya (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA – Bus jurusan Jakarta-Cirebon menjadi salah satu yang paling banyak dicari, meski ada moda transportasi lain seperti kereta api. Namun, efisiensi dan murahnya tarif yang ditawarkan membuat moda transportasi dengan bus tak pernah sepi peminat.

Jarak tempuh Jakarta-Cirebon lebih dari 200 kilometer dan bisa ditempuh dengan berbagai macam moda transportasi. Tapi, bus masih menjadi pilihan utama karena kecepatan yang ditawarkan dan bisa mengantar dekat dengan lokasi tujuan.

Saat ini, ada banyak PO bus yang menawarkan perjalanan dari Jakarta ke Cirebon dengan tarif yang beragam sesuai kelas yang dipilih. 

Berikut deretan bus yang memiliki trayek Jakarta-Cirebon seperti dilansir dari berbagai platform pemesanan tiket online dengan tanggal pemesanan 21 Maret 2025.

1. PO Sumber Alam

Kelas Seat-36 AC: Rp182 ribu

Kelas Seat-28: Rp172 ribu

Keberangkatan: Terminal Kalideres, Terminal Grogol, Terminal Pulo Gebang, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan.

2. PO Adibuzz

Kelas Executive AC: Rp450 ribu

Keberangkatan: Lebak Bulus, Terminal Kalideres, Pasar Jumat, Pasar Rebo.

3. PO Sahabat

Kelas non-AC: Rp104 ribu

Keberangkatan: Terminal Kalideres.

4. PO Setia Negara

Kelas Ekonomi AC: Rp150 ribu

Keberangkatan: Terminal Pasar Minggu, Terminal Kalideres, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan.

5. Sinar Jaya Group

Kelas Executive: Rp180 ribu

Medium Bus: Rp130 ribu

Kelas Executive Leg Rest: Rp200 ribu

Keberangkatan: Terminal Kalideres, Lebak Bulus, Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Grogol.

6. PO Sumber Alam

Seat-36: Rp169 ribu

Keberangkatan: Agen Ampera, Terminal Kalideres, Agen Cengkareng, Terminal Grogol, Agen Pondok Pinang, Terminal Pasar Minggu, Terminal Pulo Gebang.

7. PO Garuda Mas AKAP

Kelas Executive: Rp490 ribu

VIP: Rp420 ribu

Sleeper: Rp600 ribu

Buseness: Rp340 ribu

Keberangkatan: Kantor Pusat Pulo Gadung

 

