HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Luncurkan Game Booster+ dengan Sejumlah Fitur Baru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |13:18 WIB
Samsung Luncurkan Game Booster+ dengan Sejumlah Fitur Baru
Fitur baru pada Game Booster+.
A
A
A

JAKARTA - Beberapa perangkat Galaxy Samsung memiliki aplikasi Game Booster yang meningkatkan pengalaman bermain game dengan memberikan beberapa fitur tambahan yang menarik. Kini Samsung menyempurnakan aplikasi tersebut dengan beberapa fitur tambahan, namun ada kendalanya.

Game Booster+ baru saat ini hanya tersedia di Korea Selatan dan sebagai modul, bagian dari aplikasi Good Lock. Kemungkinan Game Booster+ akan tersedia bagi pengguna di luar Korea Selatan dalam waktu dekat.  

Dilansir GSM Arena, Game Booster+ menambahkan pemetaan ulang tombol, pengaturan GPU tambahan, dan klasifikasi manual aplikasi sebagai game.

Tiga Fitur Game Booster+

Aplikasi ini mencakup total tiga fitur utama: Pemetaan Ulang Tombol Kontroler Game, Aktifkan Pengaturan GPU Game Booster, dan Pengaturan Kategori Game.

Pemetaan ulang tombol kontroler game memungkinkan Anda memetakan ulang kontrol dalam game tertentu ke tombol lain yang diinginkan, dan bahkan memberi Anda opsi untuk mengatur profil berbeda yang sesuai untuk berbagai game.

Pengaturan GPU baru mencakup PreTransform dan Texture Filter. PreTransform adalah cara untuk memindahkan beban GPU dalam rotasi layar game berbasis Vulkan, sementara Texture Filter meningkatkan kualitas tekstur dalam game. Anda dapat mengaturnya ke Default, Performance, atau Quality.

 

