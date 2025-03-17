Yadea Green E-mobility Fund Siap Ramaikan Jakarta Lebaran Fair 2025

JAKARTA - Yadea mengumumkan akan berpartisipasi di ajang Jakarta Lebaran Fair 2025 yang berlangsung pada 19 Maret-6 April 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Produsen kendaraan listrik ternama ini akan meluncurkan Program Yadea Green E-mobility Fund (GEF) sebagai wujud komitmennya dalam memimpin perubahan mobilitas hijau di Indonesia dan memudahkan konsumen memiliki kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan.

Yadea merupakan pemain utama di segmen kendaraan listrik dengan dukungan teknologi yang mutakhir dan tentunya ramah lingkungan, sehingga bisa menjadi pilihan utama bagi para konsumen yang ingin melakukan perjalanan minim emisi gas buang.

Sejalan dengan misi tersebut,Yadea Green E-mobility Fund menjadi salah satu bentuk upaya untuk mempopulerkan kendaraan listrik agar lebih mudah dan terjangkau bagi konsumen.

Program ini diadakan Yadea sebagai tindak lanjut dari kesuksesan peluncuran Yadea Velax, produk motor listrik terbarunya yang inovatif dan pintar dengan fitur unggulannya yakni fast charging di salah satu ajang pameran otomotif terbesar, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, bulan Februari lalu.