Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yadea Green E-mobility Fund Siap Ramaikan Jakarta Lebaran Fair 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |18:47 WIB
Yadea Green E-mobility Fund Siap Ramaikan Jakarta Lebaran Fair 2025
Yadea Green E-mobility Fund Ramaikan Jakarta Lebaran Fair 2025. (Foto: dok Yadea)
A
A
A

JAKARTA - Yadea mengumumkan akan berpartisipasi di ajang Jakarta Lebaran Fair 2025 yang berlangsung pada 19 Maret-6 April 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Produsen kendaraan listrik ternama ini akan meluncurkan Program Yadea Green E-mobility Fund (GEF) sebagai wujud komitmennya dalam memimpin perubahan mobilitas hijau di Indonesia dan memudahkan konsumen memiliki kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan.

Yadea merupakan pemain utama di segmen kendaraan listrik dengan dukungan teknologi yang mutakhir dan tentunya ramah lingkungan, sehingga bisa menjadi pilihan utama bagi para konsumen yang ingin melakukan perjalanan minim emisi gas buang.

Sejalan dengan misi tersebut,Yadea Green E-mobility Fund menjadi salah satu bentuk upaya untuk mempopulerkan kendaraan listrik agar lebih mudah dan terjangkau bagi konsumen.

Program ini diadakan Yadea sebagai tindak lanjut dari kesuksesan peluncuran Yadea Velax, produk motor listrik terbarunya yang inovatif dan pintar dengan fitur unggulannya yakni fast charging di salah satu ajang pameran otomotif terbesar, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, bulan Februari lalu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement