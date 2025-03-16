Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Aplikasi Edit Video dengan AI Gratis dan Mudah

Bintang Rizky , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |19:00 WIB
5 Aplikasi Edit Video dengan AI Gratis dan Mudah
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
JAKARTA – Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mempermudah proses pengeditan video, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam.

Berikut adalah lima aplikasi edit video berbasis AI yang gratis dan mudah digunakan:

1. CapCut

CapCut dikembangkan oleh ByteDance, menawarkan fitur AI seperti auto-resize, smart cutout, motion tracking, dan text-to-speech yang natural. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai template dan efek yang memudahkan pengguna dalam membuat video menarik tanpa kerumitan.

2. VN Editor

VN Editor menjadi favorit banyak content creator karena fitur AI seperti green screen dan chroma key yang memudahkan penggabungan video dengan latar belakang berbeda. Meskipun fiturnya tidak selengkap CapCut, VN Editor tetap menawarkan fleksibilitas editing tanpa biaya tambahan.

3. Filmora

Filmora dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur profesional seperti motion tracking serta pembuatan gambar menggunakan AI. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai template dan efek menarik untuk mempercepat proses editing.

 

Halaman:
1 2
      
