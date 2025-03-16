Mudik Lebaran Pakai Mobil Listrik? Penting Perencanaan Agar Perjalanan Nyaman

JAKARTA – Dengan semakin populernya mobil listrik, diyakini akan semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan ramah lingkungan tersebut untuk mudik lebaran mendatang. Sarana pendukung, seperti SPKLU pun telah semakin banyak dipersiapkan guna mempermudah para pengguna mobil listrik selama perjalanan.

Product Planning & Strategy Aion Indonesia Iqbal Taufiqurrahman menjelaskan mengenai penggunaan mobil listrik untuk perjalanan jarak jauh. Apabila menggunakan kendaraan listrik dari Aion, ia menegaskan untuk tidak khawatir karena dibekali dengan jarak tempuh yang cukup mumpuni.

"Gak perlu khawatir. Apalagi kalau pakai Aion. Mobil kita pertama charger-nya sudah general, CCS2. Itu bisa nge-charge dimana saja. Di setiap titik rest area itu sekarang sudah ada charging station, khususnya yang di pulau Jawa," kata Iqbal saat berkunjung ke iNews Tower, di Kebon Sirih, Jakarta pusat, belum lama ini.

Menurut Iqbal, untuk mudik lebaran menggunakan kendaraan pribadi hal utama yang perlu disiapkan adalah kondisi fisik. Kemudian perawatan pada mobil untuk memastikan tidak mengalami kendala di perjalanan.

"Pastinya jangan lupa servis rutin. Tapi nggak perlu khawatir juga karena mobil listrik servisnya nggak kompleks, nggak kayak mobil ICE. Jadi yang penting cukup dijaga kebersihan mobilnya," ujarnya.

Perencanaan Perjalanan

Mengingat melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil listrik, dibutuhkan perencanaan perjalanan. Iqbal menuturkan pengguna bisa memperkirakan di mana harus mengisi daya baterai demi sampai tempat tujuan.