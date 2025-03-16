Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Asus Dilaporkan Kembangkan Konsol Game Genggam untuk Xbox

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |19:45 WIB
Asus Dilaporkan Kembangkan Konsol Game Genggam untuk Xbox
Render spekulatif dari konsol Project Kennan.
A
A
A

JAKARTA – Pada November 2024 CEO Microsoft Phil Spencer mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggarap konsol game genggam Xbox, mengonfirmasi rumor yang telah beredar sebelomnya. Konfirmasi dari Spencer ini muncul setelah sebelumnya Jason Ronald VP Xbox Gaming Devices, berbicara tentang rencana untuk menyatukan yang terbaik dari konsol dan PC.

Kini, sebuah laporan baru dari The Verge mengungkap lebih banyak informasi tentang konsol genggam Xbox besutan Microsoft. Laporan itu mengklaim bahwa perangkat tersebut akan diproduksi oleh Asus.

Dilansir GSM Arena, info baru tersebut, menurut "sumber yang mengetahui rencana Microsoft," menunjukkan konsol buatan Asus tersebut diberi nama kode Project Kennan, dan akan menampilkan merek Xbox. Konsol tersebut dikabarkan akan diluncurkan akhir tahun ini meskipun laporan tersebut menyebutkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap pengembangan dan kerangka waktu peluncuran yang tepat dapat berubah. Mengenai perangkat lunaknya, konsol tersebut akan menjalankan Windows tetapi dengan antarmuka Xbox yang lebih intuitif.

Microsoft bermaksud menyatukan Windows dan Xbox dan membayangkan kemitraan dengan lebih banyak OEM yang terbuka untuk mengembangkan perangkat keras game Xbox. Project Kennan dikabarkan akan menggunakan chip Ryzen Z2 Go dari AMD dan kabarnya akan berharga antara USD499 (sekira Rp8,1 juta) dan USD599.

(Rahman Asmardika)

      
