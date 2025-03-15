Fitur Baru AirPods Bakal Bisa Terjemahkan Langsung Percakapan

Fitur Baru AirPods Bakal Bisa Terjemahkan Langsung Percakapan (Reuters)

JAKARTA - Raksasa teknologi, Apple, dilaporkan berencana menghadirkan fitur baru pada AirPods. Fitur itu nantinya memungkinkan perangkat menerjemahkan percakapan dengan orang lain secara langsung ke bahasa lain.

Demikian laporan Bloomberg News, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

AirPods Bakal Bisa Terjemahkan Percakapan Langsung

Fitur tersebut akan ditawarkan sebagai bagian dari pemutakhiran perangkat lunak AirPods akhir tahun ini. Fitur ini akan dikaitkan dengan pemutakhiran iOS 19 untuk sistem operasi selulernya.

Pesaing earbud seperti Pixel Buds dari Google telah memiliki opsi tersebut selama bertahun-tahun.

Sementara itu, menurut laporan Reuters, Apple tidak segera menanggapi hal ini.

Diketahui, tahun lalu, perusahaan tersebut mengatakan bahwa AirPods Pro 2 dapat diubah menjadi alat bantu dengar yang dipersonalisasi melalui pemutakhiran perangkat lunak.

Apple berencana melakukan perombakan besar-besaran pada perangkat lunaknya akhir tahun ini dan akan mengubah tampilan sistem operasi dan antarmuka iPhone, iPad, dan Mac.

(Erha Aprili Ramadhoni)