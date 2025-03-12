Advertisement
OTOMOTIF

Jelang Mudik Lebaran, PO Rosalia Indah Luncurkan 2 Bus Tingkat Baru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |17:08 WIB
Jelang Mudik Lebaran, PO Rosalia Indah Luncurkan 2 Bus Tingkat Baru
Jelang Mudik Lebaran, PO Rosalia Indah Luncurkan 2 Bus Tingkat Baru (Instagram/@adiputro_official)
JAKARTA - PO Rosalia Indah mengantisipasi lonjakan pemudik Lebaran 2025 dengan merilis dua bus tingkat baru. Armada garapan karoseri Adiputro ini menggunakan bodi Jetbus 5 Super Double Decker (SDD) menggunakan sasis Scania K410.

PO Rosalia Indah Rilis 2 Bus Tingkat Baru

Secara visual, bus tampil modern berkat inovasi bodi terbaru dari karoseri Adiputro. Eksteriornya tetap menggunakan desain khas Rosalia Indah, seperti penggunaan warna putih yang dikombinasikan dengan livery garis oranye, kuning, dan biru.

Masuk ke bagian dalam, armada terbaru PO Rosalia Indah tampak elegan berkat penggunaan warna coklat tua dan muda, serta aksen kayu. Terdapat tiga kelas dalam bus ini yang bisa menjadi pilihan calon penumpang.

Pada dek bawah atau lantai satu terdapat dua kursi First Class, yakni bangku sleeper. Kursi ini terpisah dengan masing-masing memiliki kabin yang membuat privasi penumpang lebih terjaga sepanjang perjalanan.

Sementara di belakangnya merupakan kursi Super Top Double Decker konfigurasi 2-1. Pada kursi kelas ini dilengkapi sandaran kaki, meja lipat dan AVOD. Terdapat toilet dan mini pantry di belakang kabin penumpang atau di samping tangga untuk naik ke dek atas.

Di lantai dua, terdapat kelas Executive Plus Double Decker menggunakan konfigurasi bangku 2-2, lengkap dengan sandaran kaki. Khusus bangku area paling depan mempunyai fitur tambahan, yakni layanan AVOD.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
