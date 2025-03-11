Jelang RAFI 2025, Telkomsel Gelar Drive Test Uji Kesiapan Jaringan 5G di Jabodetabek

JAKARTA – Telkomsel pada Selasa, (11/3/2025) menggelar Drive Test untuk menguji kesiapan perluasan cakupan jaringan 5G di area Jabodetabek menjelang momen Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2025. Uji jaringan ini merupakan bagian dari langkah Telkomsel untuk memberikan pelayanan dan konektivitas tanpa gangguan selama RAFI 2025.

Jaringan 5G Seamless

Drive Test dilakukan dengan rute jalan tol dari Telkomsel Smart Office di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan ke Bandara Soekarno Hatta kemudian menuju Land’s End di Pantai Indah Kapuk, sebelum kembali lagi ke Telkomsel Smart Office.

Ini dilakukan untuk memastikan jaringan 5G Telkomsel di wilayah ini terjalin secara seamless dan stabil. Selama perjalanan, jaringan 5G Telkomsel dapat diakses 100% dalam rute tersebut, dengan kecepatan rata-rata 116Mbps, dan maksimal 509 Mbps.

Sinyal 5G yang didapat sepanjang perjalanan juga stabil dan lancar.

Menurut VP Area Network Operations Jabodetabek Jabar Telkomsel, Iswandi, saat ini Telkomsel telah memiliki lebih dari 1.400 BTS 5G di area Jabodetabek. Ini merupakan hasil dari upaya akselerasi perluasan masif jaringan 5G (Hyper 5G) di wilayah strategis ini sejak Oktober 2024.

“Pengalaman latency 5G jauh lebih baik dibandingkan 4G,” kata Iswandi pada media briefing di Telkomsel Smart Office, Selasa.

Iswandi mengatakan bahwa saat ini tingkat penetrasi handset, baru 30% yang sudah bisa menggunakan jaringan 5G. Meski begitu, dari angkat tersebut, belum semua yang mengaktifkan layanan 5G mereka.