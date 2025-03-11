Mengapa Sering Menerima Telepon Spam? Ini Penyebabnya

JAKARTA – Panggilan dari nomor tak dikenal yang menawarkan produk, jasa, atau bahkan berpotensi mengarah pada tindakan penipuan kini semakin sering terjadi. Fenomena telepon spam ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat membahayakan keamanan data pribadi jika tidak diantisipasi dengan baik.

Berikut beberapa penyebab utama mengapa kita sering menerima telepon spam:

Kemajuan Teknologi dan Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Telepon Spam

Teknologi yang semakin canggih mempermudah penyebaran telepon spam. Salah satu teknologi yang sering dimanfaatkan adalah VoIP (Voice over Internet Protocol). Melalui teknologi ini, oknum dapat melakukan panggilan dalam jumlah besar dengan biaya yang sangat rendah. Tidak hanya itu, panggilan melalui VoIP juga lebih sulit dilacak, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih leluasa. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga memungkinkan penipu untuk menghasilkan panggilan otomatis dengan suara yang menyerupai manusia, menambah keefektifan upaya mereka dalam menipu korban.

Aktivitas Data Broker Menjual Informasi Pribadi

Kemudahan akses terhadap informasi pribadi juga menjadi salah satu alasan utama meningkatnya telepon spam. Perusahaan data broker secara aktif mengumpulkan data, termasuk nomor telepon, dari berbagai sumber, seperti survei online, belanja daring, hingga pendaftaran layanan digital. Dilansir dari laman Keepnet, negara-negara seperti Amerika Serikat memiliki ratusan data broker yang beroperasi, yang kemudian menjual data tersebut kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan pemasaran atau bahkan penipu. Hal ini secara signifikan meningkatkan peluang nomor telepon Anda jatuh ke tangan yang salah.

Identifikasi Nomor Aktif sebagai Target yang Berulang

Tahukah Anda bahwa menjawab satu panggilan spam saja bisa membuat nomor Anda menjadi target berulang? Sistem yang digunakan para penipu mampu menandai nomor telepon yang merespons sebagai "aktif." Setelah ditandai aktif, nomor Anda akan dimasukkan ke dalam daftar panggilan, yang kemudian digunakan kembali untuk panggilan spam berikutnya.