HUAWEI Mate X6: Multitasking dan 3 Langkah Mudah Instal Google Apps dengan Cepat

HUAWEI Mate X6 hadir untuk memaksimalkan produktivitas melalui berbagai fitur multitasking yang canggih. (Foto: dok istimewa)

JAKARTA – HUAWEI Mate X6 hadir untuk memaksimalkan produktivitas melalui berbagai fitur multitasking yang canggih. Selain itu, pengguna juga bisa merasakan kemudahan instal aplikasi favorit termasuk Google apps.

Huawei juga melengkapi ponsel lipat ini dengan layanan premium yang menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna. Dengan semua keistimewaannya, perangkat ini menjawab semua kebutuhan pengguna profesional maupun pribadi.

Langkah Praktis Instalasi Google Apps di Mate X6

HUAWEI Mate X6 memungkinkan pengguna mengakses aplikasi Google favorit dengan mudah melalui tiga langkah sederhana:

1. Buka HUAWEI AppGallery dan ketik aplikasi Google yang diinginkan, seperti Gmail atau YouTube di kolom pencarian, lalu klik “Instal.”

2. Setelah notifikasi MicroG muncul, pilih “Izinkan,” dan aplikasi secara otomatis akan terinstal.

3. Login dengan akun Google Anda, dan aplikasi siap digunakan.