Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Beredar Foto PC Gaming Milik Elon Musk, Seperti Apa Jeroannya?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |12:29 WIB
Beredar Foto PC Gaming Milik Elon Musk, Seperti Apa Jeroannya?
Foto PC gaming Elon Musk yang diletakkan di kantor DOGE. (Foto: Bluesky/Kate Conger)
A
A
A

JAKARTA – Foto yang menunjukkan PC gaming milik Elon Musk, orang terkaya di dunia dan pimpinan departemen efisiensi pemerintah Amerika Serikat (AS) atau DOGE, telah menarik perhatian. Foto PC tersebut dibagikan oleh reporter teknologi New York Times Kate Conger, menunjukkan perangkat yang dipasang di Secretary of War Suite di Gedung Eisenhower, Washington.

Dari pengamatan foto tersebut, PC gaming Musk menggunakan casing model tower, dengan GPU bermerek MSI yang ringkas, kemungkinan model RTX 4060 atau 4070. Namun, PC yang terhubung dengan Wi-Fi ini dihubungkan ke layar Samsung Odyssey G9 dual-QHD 49 inci, demikian dilansir Tom’s Hardware.

Namun, monitor berukuran besar itu tampaknya tidak sebanding dengan spesifikasi GPU yang digunakan oleh PC gaming Musk.

Monitor Samsung Odyssey G9 dual-QHD yang digunakan Elon Musk. (Foto: BlueSky/Kate Conger)

Pasalnya, meski RTX 4060, atau RTX 4070 adalah GPU yang populer, PC ini adalah milik orang terkaya di dunia. Selain itu PC ini harus memproses lebih dari 7,3 juta piksel untuk menjalankan game dengan resolusi asli pada layar penuh karena Samsung Odyssey G9 dual-QHD memiliki  resolusi 5120 x 1440 piksel.

Dengan beban kerja lainnya untuk birokrasi, PC ini juga diharapkan memiliki spesifikasi yang lebih kuat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
GPU PC Elon Musk PC Gaming
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185799//ilustrasi-Tz4s_large.jpg
Google Kembangkan Aluminium OS, Bawa Android ke PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185364//elon_musk-67YC_large.jpg
Elon Musk Ramalkan AI dan Robot Akan Bikin Uang Tak Lagi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3181984//elon_musk-KIyS_large.jpg
Tesla Setujui Paket Gaji Rp16,686 Triliun untuk Elon Musk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/16/3180010//grokipedia-Q8HP_large.jpg
Grokipedia, Ensiklopedia AI Elon Musk, Ternyata Banyak Menjiplak Artikel dari Wikipedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179894//grokipedia-vMjL_large.jpg
Elon Musk Luncurkan Grokipedia, Ensiklopedia AI Saingan Wikipedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834//elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement