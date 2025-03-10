Beredar Foto PC Gaming Milik Elon Musk, Seperti Apa Jeroannya?

JAKARTA – Foto yang menunjukkan PC gaming milik Elon Musk, orang terkaya di dunia dan pimpinan departemen efisiensi pemerintah Amerika Serikat (AS) atau DOGE, telah menarik perhatian. Foto PC tersebut dibagikan oleh reporter teknologi New York Times Kate Conger, menunjukkan perangkat yang dipasang di Secretary of War Suite di Gedung Eisenhower, Washington.

Dari pengamatan foto tersebut, PC gaming Musk menggunakan casing model tower, dengan GPU bermerek MSI yang ringkas, kemungkinan model RTX 4060 atau 4070. Namun, PC yang terhubung dengan Wi-Fi ini dihubungkan ke layar Samsung Odyssey G9 dual-QHD 49 inci, demikian dilansir Tom’s Hardware.

Namun, monitor berukuran besar itu tampaknya tidak sebanding dengan spesifikasi GPU yang digunakan oleh PC gaming Musk.

Pasalnya, meski RTX 4060, atau RTX 4070 adalah GPU yang populer, PC ini adalah milik orang terkaya di dunia. Selain itu PC ini harus memproses lebih dari 7,3 juta piksel untuk menjalankan game dengan resolusi asli pada layar penuh karena Samsung Odyssey G9 dual-QHD memiliki resolusi 5120 x 1440 piksel.

Dengan beban kerja lainnya untuk birokrasi, PC ini juga diharapkan memiliki spesifikasi yang lebih kuat.