Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Akan Bawa Kembali Fitur Widget Layar Kunci di Android 16

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |20:03 WIB
Google Akan Bawa Kembali Fitur Widget Layar Kunci di Android 16
Widget layar kunci Android.
A
A
A

JAKARTA - Google mengumumkan akan menghadirkan widget layar kunci (lock screen) ke lebih banyak tablet dan ponsel pintar Android. Saat ini, fitur tersebut hanya didukung pada Pixel Tablet.

Widget layar kunci adalah fitur yang pernah ada pada Android versi awal, tetapi kemudian dihilangkan pada versi-versi berikutnya. Kini, Google berjanji akan menghadirkannya kembali segera setelah peluncuran resmi Android 16, demikian dilansir GSM Arena.

Android 16 diharapkan akan hadir di perangkat pertama pada Juni dan Google berjanji akan mengizinkan pengembang untuk mengaktifkan widget layar kunci segera setelah peluncuran.

Meskipun fitur ini tidak diaktifkan pada perangkat yang menjalankan Android 16 beta saat ini, Android Authority berhasil mengaktifkan fungsi tersebut dan menemukan sesuatu yang menarik.

Sementara Pixel Tablet mengharuskan Anda untuk menggeser ke kanan dari layar kunci untuk mengakses widget, ponsel pintar mengharuskan Anda untuk mengaktifkan mode screensaver Android, yang hanya tersedia saat perangkat sedang diisi daya atau dipasang ke dok.

Meski begitu, Google akan memberi pengembang pilihan tentang bagaimana antarmuka widget akan dipicu, jadi kemungkinan besar kita akan melihat implementasi yang berbeda dari produsen telepon pintar.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189261//fitur_emergency_live_video_di_android-9Ajz_large.jpg
Android Luncurkan Fitur Video Darurat, Diaktifkan dengan Satu Sentuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/298/3188589//makanan_viral-Fu6M_large.jpg
10 Resep Makanan yang Paling Viral  dan Banyak Dicari di Google Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/16/3188517//ilustrasi-RLyb_large.jpg
Apple dan Google Kirimkan Notifikasi Ancaman Siber pada Jutaan Pengguna, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188027//ilustrasi-nThZ_large.jpg
Daftar Kata Kunci Teratas Google Tahun 2025, Ada Gemini AI, Coretax, dan Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185799//ilustrasi-Tz4s_large.jpg
Google Kembangkan Aluminium OS, Bawa Android ke PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3185058//nano_banana_pro-skwS_large.jpg
Google Luncurkan Fitur AI Pembuatan Gambar Nano Banana Pro, Berbasis Model Gemini 3 Pro
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement