Google Akan Bawa Kembali Fitur Widget Layar Kunci di Android 16

JAKARTA - Google mengumumkan akan menghadirkan widget layar kunci (lock screen) ke lebih banyak tablet dan ponsel pintar Android. Saat ini, fitur tersebut hanya didukung pada Pixel Tablet.

Widget layar kunci adalah fitur yang pernah ada pada Android versi awal, tetapi kemudian dihilangkan pada versi-versi berikutnya. Kini, Google berjanji akan menghadirkannya kembali segera setelah peluncuran resmi Android 16, demikian dilansir GSM Arena.

Android 16 diharapkan akan hadir di perangkat pertama pada Juni dan Google berjanji akan mengizinkan pengembang untuk mengaktifkan widget layar kunci segera setelah peluncuran.

Meskipun fitur ini tidak diaktifkan pada perangkat yang menjalankan Android 16 beta saat ini, Android Authority berhasil mengaktifkan fungsi tersebut dan menemukan sesuatu yang menarik.

Sementara Pixel Tablet mengharuskan Anda untuk menggeser ke kanan dari layar kunci untuk mengakses widget, ponsel pintar mengharuskan Anda untuk mengaktifkan mode screensaver Android, yang hanya tersedia saat perangkat sedang diisi daya atau dipasang ke dok.

Meski begitu, Google akan memberi pengembang pilihan tentang bagaimana antarmuka widget akan dipicu, jadi kemungkinan besar kita akan melihat implementasi yang berbeda dari produsen telepon pintar.

(Rahman Asmardika)