Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7.000 Lebih Spesies Baru Ditemukan di Titik Terdalam Lautan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |19:04 WIB
7.000 Lebih Spesies Baru Ditemukan di Titik Terdalam Lautan
Titik terdalam dari Palung Mariana dikenal dengan nama Challenger Deep. (Foto: NOAA)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan spesies mikroba yang belum pernah terlihat sebelumnya telah ditemukan di Palung Mariana, yang merupakan titik terdalam lautan dunia. Mikroorganisme aneh ini tidak seperti apa pun yang kita lihat di permukaan, beradaptasi sempurna dengan kehidupan yang secara teratur mengalami tekanan yang sangat tinggi, dingin, dan kekurangan nutrisi yang ditemukan di bawah kilometer air laut.

Pada 2021, ilmuwan China menaiki kapal selam laut dalam, Fendouzhe, dan menjelajah ke kedalaman Palung Mariana di Samudra Pasifik bagian barat. Selama lebih dari 33 kali penyelaman, mereka mengumpulkan ribuan sampel sedimen, air laut, dan organisme yang lebih besar dari kedalaman 6.000 hingga 10.900 meter.

Tim tersebut kini telah melaporkan temuan mereka, yang memberikan pandangan sistematis pertama tentang ekosistem di zona hadal. Pekerjaan mereka mengidentifikasi lebih dari 7.000 spesies mikroba, hampir 90 persen di antaranya belum pernah didokumentasikan sebelumnya.

Tidak semuanya organisme mikroskopis. Para peneliti menemukan 662 amphipoda hadal (Hirondellea gigas), krustasea kecil yang bergerak dari sisi ke sisi di antara palung laut dalam, yang menunjukkan bagaimana invertebrata bergerak melintasi dasar laut. Ada pula ikan siput hadal (Pseudoliparis swirei), yang memegang rekor sebagai ikan yang hidup paling dalam yang pernah ditemukan.

Dengan membandingkannya dengan ikan laut dalam lainnya, para peneliti menemukan bahwa ikan ini telah beradaptasi untuk menyelam ke kedalaman yang sangat dalam di mana hanya sedikit ikan lain yang dapat bertahan hidup.

Analisis genetik mikroba memberikan beberapa petunjuk menarik tentang bagaimana mereka bertahan hidup dalam kondisi ekstrem seperti itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187361//kelapa-zk6K_large.jpg
China Investasi Hilirisasi Kelapa Rp1,6 Triliun di Morowali, Mulai Produksi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185436//china-LKeD_large.jpg
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/16/3183195//megachile_hackeriapis_lucifer-pPON_large.jpg
Spesies Baru Lebah “Bertanduk Setan” Ditemukan di Australia, Diberi Nama Lucifer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182716//menikah-XWwh_large.jpg
Warganya Malas Nikah, Begini Cara China Tingkatkan Angka Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement