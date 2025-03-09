Daftar Motor Bebek yang Paling Kuat di Tanjakan

JAKARTA - Banyak pengendara di Indonesia masih memilih motor bebek, terutama mereka yang sering melintasi medan sulit seperti tanjakan curam. Spesifikasi mesin yang baik dan fitur pendukung lainnya menentukan kemampuan motor bebek untuk menahan tanjakan. Beberapa daftar 9 motor bebek yang paling kuat di tanjakan:

1. Yamaha Jupiter MX King 150

Jupiter MX King 150 berukuran 150 cc, 4 langkah, SOHC, berpendingin cairan. Mesin ini dapat menghasilkan torsi puncak sebesar 13,8 Nm pada 7.000 rpm dan tenaga maksimal sebesar 15,15 PS pada 8.500 rpm. Daya ini memastikan akselerasi responsif, terutama saat menghadapi tanjakan terjal. Desain sporty dengan lampu depan LED, panel instrumen digital, dan sistem injeksi bahan bakar yang efisien adalah fitur unggulan lainnya.

2. Honda Supra GTR150

Supra GTR150 memiliki mesin 149,16 cc DOHC dengan empat katup dan pendingin cairan. Dengan torsi maksimum 14,2 Nm pada 6.500 rpm, mesin dapat menghasilkan 16,09 PS pada 9.000 rpm. Motor ini dibuat untuk berfungsi dengan sempurna di berbagai kondisi jalan, termasuk tanjakan. Supra GTR150 dilengkapi dengan transmisi enam kecepatan, suspensi depan teleskopik, dan suspensi belakang ganda.

3. Yamaha Jupiter Z1

Jupiter Z1 mesin 113,7 cc, 4-langkah, SOHC, dan pendingin udara pada Jupiter Z1. Mesin ini dapat menghasilkan 10,06 PS pada 7.750 rpm dan 9,9 Nm torsi pada 6.500 rpm. Motor ini memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi dan kinerja yang andal di tanjakan. Desain aerodinamis, sistem injeksi bahan bakar, dan rangka yang ringan namun kokoh adalah fitur tambahan.

4. Honda Supra X 125 FI

Supra X 125 FI memiliki mesin 124,89 cc, 4-langkah, SOHC, dengan pendingin udara. Dengan torsi puncak 9,3 Nm pada 4.000 rpm, mesin dapat menghasilkan 10,1 PS pada 8.000 rpm. Motor ini sangat irit bahan bakar dan cocok untuk melibas tanjakan. Ada juga sistem injeksi PGM-FI, desain yang menarik, dan bagasi yang luas untuk keperluan sehari-hari.