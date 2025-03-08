Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Mengawasi HP Anak

Bintang Rizky , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |17:01 WIB
JAKARTA - Di era digital saat ini, anak-anak semakin akrab dengan perangkat teknologi seperti handphone. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, penggunaan tanpa pengawasan dapat menimbulkan risiko, seperti paparan konten yang tidak sesuai atau interaksi dengan pihak yang tidak diinginkan. 

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengawasi penggunaan HP oleh anak-anak. Berikut adalah lima cara efektif untuk mengawasi HP anak : 

1. Menggunakan Aplikasi Kontrol Orang Tua

Aplikasi seperti Google Family Link memungkinkan orang tua memantau dan mengelola aktivitas digital anak. Dengan aplikasi ini, orang tua dapat membatasi waktu penggunaan perangkat, menyetujui atau memblokir aplikasi yang dapat diunduh, dan melacak lokasi perangkat anak. Family Link kompatibel dengan perangkat Android versi 5.0 ke atas serta iOS 13 ke atas. 

2. Memanfaatkan Fitur Bawaan pada Perangkat

Banyak ponsel pintar yang dilengkapi dengan fitur kontrol orang tua atau "Parental Controls". Fitur ini memungkinkan orang tua membatasi akses ke aplikasi tertentu, mengatur batas waktu layar, dan memantau aktivitas online anak tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

3. Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga

Selain aplikasi bawaan, terdapat aplikasi pihak ketiga yang dirancang khusus untuk memantau aktivitas anak di perangkat mereka. Misalnya, KidsGuard Pro dapat memantau lebih dari 30 fitur, termasuk lokasi GPS, pesan teks, panggilan, riwayat penelusuran, dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Aplikasi ini juga menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten yang menunjukkan potensi masalah, seperti intimidasi atau kekerasan. 

 

