HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Naik 41 Persen, Suzuki Catat Penjualan 1.700 Unit di IIMS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |18:34 WIB
Naik 41 Persen, Suzuki Catat Penjualan 1.700 Unit di IIMS 2025
Naik 41 Persen, Suzuki Catat Penjualan 1.700 Unit di IIMS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatatkan pencapaian positif pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Selama 11 hari pameran, jenama asal Jepang itu mencatatkan penjualan 1.700 unit.

1. Suzuki Bukukan 1.700 SPK

Pada IIMS 2025, Suzuki menampilkan beragam model, seperti Ertiga, Grand Vitara, XL7, S-Presso, Jimny lima pintu, Baleno, Carry, hingga APV. Mereka juga membawa mobil listrik konsep EWX.

Sejumlah aktivitas dan program pembelian yang dihadirkan Suzuki sepanjang IIMS 2025 berhasil membuat penjualannya meroket. Selama 11 hari pameran, Suzuki mengantongi sebanyak 1.700 SPK (surat pemesanan kendaraan).

Booth Suzuki di IIMS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Booth Suzuki di IIMS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Angka tersebut meningkat sebesar 41 persen dibandingkan IIMS edisi sebelumnya. Ada sejumlah model yang menjadi buruan konsumen di sepanjang pameran.

2. XL7 Hybrid Terlaris

Pertama ada XL7 Hybrid yang berkontribusi 43 persen dari total SPK yang masuk. Kemudian posisi kedua ada Carry pikap dengan meyumbang 23 persen, Grand Vitara sebanyak 11 persen, dan disusul model lainnya.

Department Head of 4W Sales PT SIS, Randy Murdoko mengatakan, hasil penjualan di IIMS 2025 ini tidak lepas dari peran pelanggan. Ini juga mencerminkan kerja keras brand memberikan solusi ideal. 

"Lonjakan penjualan, penghargaan prestisius, serta respons positif dari pengunjung jadi bukti bahwa Suzuki semakin dipercaya sebagai merek otomotif pilihan masyarakat Indonesia," kata Randy dalam keterangan resmi.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
