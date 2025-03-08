Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |18:04 WIB
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025 (Dok VinFast)
A
A
A

JAKARTA - VinFast meraih 2 penghargaan pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Jenama asal Vietnam itu mendapatkan penghargaan “Most Tested Car Choice” untuk VF 3 dan “Best Booth New Area For Passenger Cars”.

1. Paling Banyak Test Drive

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian dari dewan juri yang terdiri atas jurnalis terkemuka dan spesialis otomotif internasional, termasuk perwakilan dari Komite Penyelenggara IIMS 2025.

Dalam kategori “Most Tested Car Choice”, VinFast VF 3 mengungguli berbagai model dari merek global ternama asal Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan China. Dewan juri mengapresiasi VF 3 berkat desain inovatif, kepraktisan, serta kontribusinya perceparan peralihan ke kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

VinFast VF3 di IIMS 2025 (Fadli Ramadan)
VinFast VF3 di IIMS 2025 (Fadli Ramadan)

Selama pameran yang berlangsung dari 13 hingga 23 Februari, VF 3 mencatat hampir 1.600 kali test drive. Ini menjadikan VF3 sebagai mobil yang paling banyak diuji coba di IIMS 2025. Jumlah ini melampaui semua merek di berbagai segmen, baik kendaraan listrik maupun berbahan bakar bensin.

Model ini mendapat perhatian besar dari konsumen muda berkat fitur konektivitas cerdas, desain yang efisien, serta performa andal dengan harga paling kompetitif di lini kendaraan VinFast.

Sebagai model yang baru diperkenalkan di Indonesia, VF 3 mendapat sambutan positif dari konsumen Asia Tenggara.

 

