HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sambut Mudik Lebaran 2025, Ini Strategi Wuling

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |16:30 WIB
Sambut Mudik Lebaran 2025, Ini Strategi Wuling
Wuling Cloud EV (Dok Wuling Motors)
A
A
A

JAKARTA - Wuling Motors menghadirkan program khusus menyambut mudik lebaran 2025. Program hadir dengan DP atau uang muka rendah hingga gratis mobil listrik BinguoEV.

1. Strategi Wuling Sambut Lebaran 2025

Konsumen dapat menikmati berbagai keuntungan, uang muka rendah, bunga 0 persen, gratis biaya perawatan, serta kesempatan memenangkan grand prize yang nantinya akan diundi secara nasional. 

"Kami berharap pelanggan dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan bebas khawatir selama Ramadhan dan seterusnya. Program ini juga merupakan bentuk komitmen kami dalam menghadirkan solusi mobilitas yang mengutamakan kenyamanan serta nilai lebih bagi pelanggan," ujar Edison, Sales Operation Manager Wuling Motors dalam keteramgan resmi.

Wuling menawarkan DP rendah mulai dari Rp18 juta, lalu bunga 0 persen hingga 3 tahun. 

Wuling memberikan voucher belanja hingga Rp5 juta untuk event tertentu. Selain itu, pada program ‘Tenang Bersama Wuling’, ada kesempatan memenangkan grand prize berupa 1 unit BinguoEV dan 1 unit BinguoEV dengan diskon 50 persen.

2. Program Mobil Listrik dan Hybrid

Bagi konsumen mobil listrik, Wuling memberikan Lifetime Core EV Components Warranty yang mencakup tiga komponen utama EV seperti  Power Battery, Motor Control Unit, dan Drive Motor. 

 

Halaman:
1 2
      
