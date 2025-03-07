Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Tembus 860 Ribu, AHM Harap Opsen Ditunda hingga Kuartal 2

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |18:03 WIB
Penjualan Tembus 860 Ribu, AHM Harap Opsen Ditunda hingga Kuartal 2
Penjualan Tembus 860 Ribu, AHM Harap Opsen Ditunda hingga Kuartal 2 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan sepeda motor Honda hingga Februari 2025 mencapai sekira 850 ribu hingga 860 ribu unit. Angka itu relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

1. 850 Ribu Motor Honda Terjual

"Selama dua bulan ini relatif stabil dibandingkan dengan dua bulan tahun lalu kurang lebih 850.000 sampai 860.000 unit selama dua bulan untuk AHM," ujar Wakil Presiden Direktur Astra Honda Motor (AHM), Thomas Wijaya, di Jakarta, Kamis (6/3/2025) malam. 

Pihaknya berharap, penjualan sepeda motor bisa terus meningkat di tengah momen menjelang Lebaran seperti saat ini. Diketahui, biasanya Lebaran menjadi momen bagi mereka yang ingin mengganti kendaraan, termasuk sepeda motor. 

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah menunda pemberlakuan opsen pajak hingga kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen khusus untuk sepeda motor. 

Pasalnya, jika opsen jadi diterapkan, dapat berpengaruh terhadpa sepeda motor. Bahkan kenaikan harga bisa mencapai Rp1 juta. 

"Jika pemerintah menerapkan kebijakan tersebut, harga sepeda motor bisa naik antara Rp400 ribu hingga Rp1 jutaan per unit," katanya. 

"Jadi di kuartal I ini PPN 12 persen dan pajak opsen itu kita alhamdulillah tidak berlaku bagi konsumen sepeda motor," kata Thomas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187832/all_new_honda_vario_125-3oy8_large.jpg
Honda Vario 125 Baru Tak Pakai Rangka eSAF, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187522/all_new_honda_vario_125-frVF_large.jpg
Perbandingan Harga Motor Honda Vario 125 Baru dengan yang Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187385/all_new_honda_vario_125-PLyM_large.jpg
Spesifikasi Lengkap All New Honda Vario 125, Dilengkapi Fitur Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184338/honda_crf11000l_africa_twin_tricolor-qNxv_large.jpg
Big Bike Honda CRF1100L Africa Twin Dapat Penyegaran, Harganya RpRp647 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183862/honda_super_one-lBeC_large.jpg
Kepergok Tes Jalan, Kapan Honda Super One Meluncur di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183362/honda_scoopy-wxWQ_large.jpg
Honda Scoopy Dapat Penyegaran, Kini Punya Baju Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement