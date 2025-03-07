Jurus VinFast Bikin Konsumen Beralih ke Kendaraan Listrik

JAKARTA - Mobil listrik VinFast V3 resmi meluncur pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Mobil bergaya offroad dengan dimensi kompak itu menyita perhatian pengunjung.

1. Jurus VinFast agar Beralih ke Kendaraan Listrik

Kehadiran VF 3 menambah lengkap deretan mobil listrik dari jenama Vietnam tersebut. Untuk meyakinkan pengguna mobil bensin ke mobil listrik, VinFast memiliki sejumlah cara.

VinFast menawarkan 3 program untuk pasar Indonesia, mulai dari cashback, pengisian daya gratis, dan buyback.

"VinFast sangat antusias menawarkan pilihan mobilitas hijau yang lebih cerdas dan menarik bagi konsumen Indonesia. Kami menawarkan gratis cas. Jadi konsumen tinggal, cas, cas, cas, selama tiga tahun," kata CEO VinFast Asia, Pham Sanh Chayu, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Terkait cashback, VinFast menawarkan dengan potongan harga hingga Rp 37,85 juta untuk pembelian VF3. Untuk pemesanan sebelum 30 Juni 2025, pelanggan dapat memilih program pengisian daya gratis selama 3 tahun di stasiun pengisian daya VinFast yang dioperasikan oleh V-GREEN atau cashback senilai Rp 30.000.000

Sementara untuk pemesanan setelah 30 Juni 2025, ada program pengisian daya gratis selama 3 tahun di stasiun pengisian daya VinFast yang dioperasikan oleh V-GREEN (berlaku hingga 1 Maret 2028). Namun, tak ada cashback.

Di sisi lain, 1.000 konsumen pertama berhak mendapatkan cashback tambahan Rp 7.850.000.