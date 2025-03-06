BARCELONA – Telkomsel dan Huawei Indonesia resmi menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat pertumbuhan bisnis digital di bidang 5G, Cloud, dan Solusi Enterprise. Kerja sama ini ditandatangani kedua perusahaan dalam gelaran gelaran Mobile World Congress (MWC) 2025 yang berlangsung di Barcelona, Spanyol.
Kemitraan antara Telkomsel dengan Huawei Indonesia mencakup dua aspek utama, yaitu: inovasi bersama dalam pengembangan teknologi digital, serta program pengembangan talenta untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di industri telekomunikasi Indonesia.
Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, dan Director of Huawei Indonesia Delivery and Service Business Department, Li Bingyao.