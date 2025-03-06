Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Telkomsel dan Huawei Jalin Kemitraan Dorong Inovasi Serta Pengembangan Talenta Digital di MWC 2025

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |17:58 WIB
Telkomsel dan Huawei Jalin Kemitraan Dorong Inovasi Serta Pengembangan Talenta Digital di MWC 2025
Telkomsel dan Huawei Menjalin Kemitraan Strategis di MWC 2025.
BARCELONA Telkomsel dan Huawei Indonesia resmi menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat pertumbuhan bisnis digital di bidang 5G, Cloud, dan Solusi Enterprise. Kerja sama ini ditandatangani kedua perusahaan dalam gelaran gelaran Mobile World Congress (MWC) 2025 yang berlangsung di Barcelona, Spanyol.

Kemitraan antara Telkomsel dengan Huawei Indonesia mencakup dua aspek utama, yaitu: inovasi bersama dalam pengembangan teknologi digital, serta program pengembangan talenta untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di industri telekomunikasi Indonesia.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, dan Director of Huawei Indonesia Delivery and Service Business Department, Li Bingyao.

Dua Inisiatif Kerja Sama

Dalam perjanjian selama satu tahun ini, Telkomsel dan Huawei akan berkolaborasi dalam dua inisiatif utama:

1. Inovasi Bersama dalam Teknologi Digital

  1. Mengembangkan solusi teknologi yang dapat meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan, terutama di wilayah padat penduduk.
  2. Mengoptimalkan investasi infrastruktur agar jaringan lebih efisien dan memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadirkan layanan 5G dengan pengalaman yang lebih baik.
  3. Menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan digital, termasuk solusi komunikasi berbasis VoLTE serta layanan video dan streaming yang lebih berkualitas.
  4. Menjelajahi penerapan teknologi digital di sektor industri dan pertanian untuk meningkatkan produktivitas melalui konektivitas yang lebih cerdas.

2. Pengembangan Talenta Digital

  1. Menyelenggarakan program pelatihan dan transfer pengetahuan agar sumber daya manusia telekomunikasi mampu mengadopsi teknologi terbaru secara optimal.
  2. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam pengelolaan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi cloud, serta penerapan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI).
  3. Mempersiapkan talenta digital Indonesia agar lebih siap menghadapi transformasi industri telekomunikasi dan berkontribusi dalam ekosistem digital yang lebih maju.
     

