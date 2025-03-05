Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |06:01 WIB
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA – PT Neta Auto Indonesia untuk pertama kalinya mengikuti pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Pada debutnya di IIMS 2025, Neta mencatat 328 surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Neta V-II dan Neta X. 

Neta Kantongi 328 SPK

Managing Director PT Neta Auto Indonesia, Chris Lan, berterima kasih kepada para konsumen. Dengan pencapaian ini, pihaknya berkomitmen menghadirkan kendaraan dengan harga terjangkau. 

“Kami berterima kasih atas kepercayaan pengunjung IIMS 2025 yang telah memilih NETA sebagai partner berkendara. Pencapaian ini menjadi semangat kami untuk terus menghadirkan kendaraan listrik berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif,” ujar Chris Lan, dalam keterangan tertulis. 

Selama 11 hari acara IIMS 2025 berlangsung, Neta memperkenalkan Neta V-II Urban Sport Concept. Mobil ini memiliki tampilan yang sporty. Neta V-II Urban Sport Concept masih berstatus prototipe alias belum dijual. Pihaknya masih melakukan studi sebelum melepas mobil listrik tersebut ke pasar.

Neta menampilkan seluruh line up produknya, yaitu Neta V-II, Neta X dengan menawarkan beragam promo penjualan menarik

Halaman:
1 2
      
