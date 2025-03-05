HUAWEI Mate X6: Ramping dan Kokoh dengan Kamera Terbaik di Industri Atasi Masalah Pada Ponsel Lipat

JAKARTA – Inovasi teknologi selalu menarik perhatian masyarakat, terutama dalam dunia smartphone. Namun, tak jarang perangkat dengan teknologi baru menghadapi tantangan dalam hal ketahanan dan kepercayaan konsumen.

Huawei membuktikan bahwa ponsel lipat bisa menjadi pilihan andal dengan meluncurkan HUAWEI Mate X6, smartphone foldable yang menghadirkan performa unggulan dan desain revolusioner.

HUAWEI Mate X6 hadir dengan sistem engsel inovatif yang tidak hanya meningkatkan estetika tetapi juga memperkuat daya tahan perangkat. Smartphone Huawei ini mengoptimalkan susunan build di samping sistem engsel yang kokoh, sehingga menghasilkan salah satu ponsel lipat paling tahan lama dan ringan saat ini.

Kaca Eksterior Super Kuat untuk Perlindungan Maksimal

HUAWEI Mate X6 menghadirkan solusi canggih dengan Kunlun Glass Generasi Kedua. (Foto: dok Huawei)





Bagi pengguna yang sering khawatir akan ketahanan layar ponsel, HUAWEI Mate X6 menghadirkan solusi canggih dengan Kunlun Glass Generasi Kedua. Kaca ini dirancang dengan struktur jaringan yang lebih kuat, sehingga mampu mengurangi risiko retak atau pecah akibat benturan. Bahkan, ketahanan jatuhnya meningkat hingga 25 kali lebih kuat, memberikan rasa aman dalam penggunaan sehari-hari.

Bingkai Kelas Penerbangan untuk Struktur yang Lebih Kuat