Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Rating Maxim Tidak Naik? Ini Faktor Penyebabnya

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |14:59 WIB
Kenapa Rating Maxim Tidak Naik? Ini Faktor Penyebabnya
Kenapa Rating Maxim Tidak Naik? Ini Faktor Penyebabnya (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Rating pengemudi Maxim adalah metrik penting yang menunjukkan kualitas layanan yang diberikan pengemudi. Rating yang tinggi meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mempengaruhi jumlah order yang diterima oleh pengemudi. Namun, pengemudi tertentu mungkin menghadapi kesulitan meningkatkan rating. 

Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan rating Maxim tidak meningkat:

1. Jumlah Order yang Tidak Mencukupi

Jumlah pesanan yang tidak cukup satu alasan utama mengapa rating tidak naik adalah karena jumlah order yang diselesaikan belum mencapai batas minimum Maxim. Rating dihitung setelah pengemudi mendapatkan antara 30 hingga 100 order, jika kurang dari 30 order, rating tidak diperhitungkan.

2. Penolakan dan Pembatalan Order

Penolakan dan pembatalan permintaan order otomatis dapat memengaruhi rating pengemudi. Penolakan order menunjukkan ketidaksiapan atau ketidakmampuan pengemudi untuk menerima tugas, sementara pembatalan order terjadwal, terutama yang dilakukan kurang dari 20 menit sebelum waktu yang ditentukan, dapat mengganggu rencana pelanggan.

3. Penyelesaian Masalah Melalui Operator

Penyelesaian masalah operator ratings dapat turun karena mengandalkan operator untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya dapat ditangani sendiri oleh pengemudi. Ini menunjukkan kurangnya inisiatif atau kemampuan pengemudi untuk menangani situasi tertentu.

4. Penilaian Negatif dari Pelanggan

Penilaian pelanggan yang negatif kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi rating pengemudi penilaian negatif atau keluhan pelanggan dapat langsung menurunkan rating. Akibatnya, pengemudi harus selalu memberikan layanan terbaik, menjaga kendaraan bersih, bersikap ramah, dan tiba tepat waktu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ojol Maxim Ojol ojek online Maxim
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/53/3088292/driver_maxim-UnmB_large.jpg
4 Cara Ampuh untuk Menaikkan Rating Maxim Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/53/3084845/maxim-4UaH_large.jpg
Ini 4 Cara Ampuh untuk Menaikkan Rating Maxim Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/53/3062191/maxim-0i9P_large.jpg
4 Cara Memperbaiki Akun Maxim Menunggu Dihubungkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/53/3061626/maxim-RlwX_large.jpg
Penyebab Kenapa Akun Maxim Tidak Pernah Dapat Orderan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061139/maxim-OsLp_large.jpg
Jam Sibuk Maxim Jam Berapa? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710//gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement