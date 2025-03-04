Kenapa Rating Maxim Tidak Naik? Ini Faktor Penyebabnya

JAKARTA - Rating pengemudi Maxim adalah metrik penting yang menunjukkan kualitas layanan yang diberikan pengemudi. Rating yang tinggi meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mempengaruhi jumlah order yang diterima oleh pengemudi. Namun, pengemudi tertentu mungkin menghadapi kesulitan meningkatkan rating.

Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan rating Maxim tidak meningkat:

1. Jumlah Order yang Tidak Mencukupi

Jumlah pesanan yang tidak cukup satu alasan utama mengapa rating tidak naik adalah karena jumlah order yang diselesaikan belum mencapai batas minimum Maxim. Rating dihitung setelah pengemudi mendapatkan antara 30 hingga 100 order, jika kurang dari 30 order, rating tidak diperhitungkan.

2. Penolakan dan Pembatalan Order

Penolakan dan pembatalan permintaan order otomatis dapat memengaruhi rating pengemudi. Penolakan order menunjukkan ketidaksiapan atau ketidakmampuan pengemudi untuk menerima tugas, sementara pembatalan order terjadwal, terutama yang dilakukan kurang dari 20 menit sebelum waktu yang ditentukan, dapat mengganggu rencana pelanggan.

3. Penyelesaian Masalah Melalui Operator

Penyelesaian masalah operator ratings dapat turun karena mengandalkan operator untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya dapat ditangani sendiri oleh pengemudi. Ini menunjukkan kurangnya inisiatif atau kemampuan pengemudi untuk menangani situasi tertentu.

4. Penilaian Negatif dari Pelanggan

Penilaian pelanggan yang negatif kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi rating pengemudi penilaian negatif atau keluhan pelanggan dapat langsung menurunkan rating. Akibatnya, pengemudi harus selalu memberikan layanan terbaik, menjaga kendaraan bersih, bersikap ramah, dan tiba tepat waktu.