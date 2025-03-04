Link dan Cara Daftar Mudik Gratis Lebaran 2025 PT Pegadaian

JAKARTA - Berita baik bagi orang-orang yang ingin mudik Lebaran tahun 2025, yaitu PT Pegadaian Kanwil XII Surabaya kembali memiliki program mudik gratis. Untuk Lebaran 2025, PT Pegadaian kembali mengadakan program mudik gratis yang memungkinkan orang untuk pulang ke rumah tanpa biaya. Informasi lengkap tentang cara pendaftaran, rute yang tersedia, dan syarat yang harus dipenuhi.

1. Mudik Gratis

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pegadaian sekarang menyediakan moda transportasi kapal Pelni untuk membawa pemudik kembali ke kampung halaman mereka. Kapal Pelni dipilih karena kapasitasnya yang besar dan fasilitasnya yang memadai, sehingga dapat menampung lebih banyak pemudik dan memberikan perjalanan yang nyaman.

Pelanggan dapat mendaftar untuk program mudik gratis ini. Yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan tertentu dan membawa identitas diri. Selama kuota tersedia, baik pelanggan maupun non-pelanggan dapat berpartisipasi dalam program mudik gratis Pegadaian 2025.

Waktu Pendaftaran 1 hingga 10 Maret 2025, pendaftaran untuk program mudik gratis Pegadaian dibuka.

2. Pendaftaran Mudik Gratis