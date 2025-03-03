Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rekomendasi Aplikasi Ramadhan untuk Memaksimalkan Ibadah

Bintang Rizky , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |14:47 WIB
Rekomendasi Aplikasi Ramadhan untuk Memaksimalkan Ibadah
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bulan Ramadhan merupakan momen istimewa bagi umat Muslim untuk memperbanyak ibadah dan memperkuat spiritualitas. Seiring berkembangnya teknologi, berbagai aplikasi hadir untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan lebih praktis dan efisien.

Berikut adalah beberapa aplikasi Ramadhan yang dapat menjadi pendamping selama bulan suci:

1. Umma

Umma adalah aplikasi komunitas Muslim yang menyediakan berbagai fitur, seperti jadwal salat, Al-Qur'an digital, konten ceramah, dan konsultasi agama dengan para ustaz. Aplikasi ini juga memiliki fitur Q&A Islam, di mana pengguna dapat bertanya langsung kepada ulama.

Link Download Umma: https://umma.id

2. Muslim Pro

Muslim Pro dikenal sebagai salah satu aplikasi Islam paling populer di dunia. Aplikasi ini menawarkan jadwal salat yang akurat, azan otomatis, arah kiblat, Al-Qur'an digital dengan audio, serta kalender Hijriah. Muslim Pro juga memiliki fitur tasbih digital dan doa harian untuk memudahkan pengguna dalam berdzikir.

Link Download Muslim Pro: https://www.muslimpro.com

3. Qalby

Aplikasi Qalby dikembangkan oleh Ustazah Mizz Nina, seorang pendakwah asal Malaysia. Aplikasi ini memiliki fitur unik seperti jurnal amalan, doa harian, pengingat ibadah, serta akses ke kajian Islam. Qalby dirancang untuk membantu umat Muslim memperbaiki kualitas ibadah mereka selama Ramadan dan seterusnya.

Link Download Qalby: https://qalby.io

 

