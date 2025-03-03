Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi 15 dan 15 Ultra Launching Global di MWC 2025

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |12:47 WIB
Xiaomi 15 dan 15 Ultra Launching Global di MWC 2025
Xiaomi 15 Ultra.
A
A
A

JAKARTA – Beberapa hari setelah debut di China, Xiaomi 15 Ultra diluncurkan secara global di MWC, Barcelona, Spanyol, 2 Maret 2025. Meski sebagian besar memiliki spesifikasi serupa, versi global dari Xiaomi 15 Ultra memiliki beberapa perbedaan kecil dari versi China.

Spesifikasi Xiaomi 15 Ultra Global

Dilansir GSM Arena, sementara model China mengemas baterai 6.000mAh, unit global memiliki baterai yang lebih kecil, 5.410mAh. Paket daya tersebut masih menggunakan HyperCharge kabel 90W dan nirkabel 80W.

Perbedaan lainnya adalah pilihan warna, dengan versi global mendapatkan edisi Putih, Hitam, dan Silver Chrome khusus. Versi China memiliki satu pilihan warna lagi, yaitu Pine Green, yang merupakan edisi khusus untuk pasar Negeri Tirai Bambu.

Xiaomi 15 Ultra mengemas Snapdragon 8 Elite lengkap dengan RAM hingga 16GB. Ponsel ini memiliki rangka yang terbuat dari aluminium, di bagian depan terdapat Shield Glass 2.0 milik Xiaomi, yang 16 kali lebih sulit retak akibat terjatuh menurut pengujian perusahaan. Bagian belakangnya adalah serat kaca khusus. Model hitam memiliki lapisan bertekstur, sedangkan model putih memiliki ukiran yang berjalan dalam bentuk melingkar dari atas ke bawah.

Ponsel flagship ini mengemas layar AMOLED 6,73 inci 3200x1440px dengan kecepatan refresh 1-120Hz, dan kecerahan puncak hingga 3.200 nits.

Kamera utama memiliki sensor LYT-900 1 inci 50MP yang sama, tetapi lensanya menghilangkan aperture variabel dan memiliki lensa f/1.63 tetap. Ada dua kamera zoom - 70mm f/1.8 yang didukung oleh sensor Sony IMX858 1/2,51 inci, dan telefoto 100mm f/2.6 baru dengan sensor Samsung HP9 200MP 1/1,4 inci. Terakhir, kamera ultrawide telah berubah menjadi lensa 14mm f/2.2 dengan sensor Samsung JN5 1/2,51 inci.

Di bagian depan, ada kamera selfie 21mm f/2.0 dengan sensor 32MP.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3187986//paten_ponsel_lipat_tiga_xiaomi-PyRe_large.jpg
Ponsel Lipat Tiga Xiaomi Muncul di Daftar Sertifikasi, Diduga Meluncur Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187117//ceo_xiaomi_lei_jun-3V65_large.jpg
Xiaomi Akan Gunakan Robot Humanoid dalam Skala Besar, Ambil Alih Pekerjaan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184521//ilustrasi-l3X9_large.jpg
Xiaomi Peringatkan Harga Ponsel Tahun Depan Akan Jauh Lebih Mahal, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182707//ilustrasi-tTIj_large.jpg
Xiaomi Uji HyperOS 3 Berbasis Android 15, Ini Daftar Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181393//xi_jinping_dan_lee_jae_myung-cRbx_large.jpg
Presiden China Xi Jinping Hadiahkan Sepasang Xiaomi 15 Ultra kepada Presiden Korsel Lee Jae Myung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180850//redmi_pad_2_pro-8lBC_large.jpg
Redmi Pad 2 Pro Meluncur 7 November, Dibekali Baterai 12 Ribu mAh
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement