Xiaomi 15 dan 15 Ultra Launching Global di MWC 2025

JAKARTA – Beberapa hari setelah debut di China, Xiaomi 15 Ultra diluncurkan secara global di MWC, Barcelona, Spanyol, 2 Maret 2025. Meski sebagian besar memiliki spesifikasi serupa, versi global dari Xiaomi 15 Ultra memiliki beberapa perbedaan kecil dari versi China.

Spesifikasi Xiaomi 15 Ultra Global

Dilansir GSM Arena, sementara model China mengemas baterai 6.000mAh, unit global memiliki baterai yang lebih kecil, 5.410mAh. Paket daya tersebut masih menggunakan HyperCharge kabel 90W dan nirkabel 80W.

Perbedaan lainnya adalah pilihan warna, dengan versi global mendapatkan edisi Putih, Hitam, dan Silver Chrome khusus. Versi China memiliki satu pilihan warna lagi, yaitu Pine Green, yang merupakan edisi khusus untuk pasar Negeri Tirai Bambu.

Xiaomi 15 Ultra mengemas Snapdragon 8 Elite lengkap dengan RAM hingga 16GB. Ponsel ini memiliki rangka yang terbuat dari aluminium, di bagian depan terdapat Shield Glass 2.0 milik Xiaomi, yang 16 kali lebih sulit retak akibat terjatuh menurut pengujian perusahaan. Bagian belakangnya adalah serat kaca khusus. Model hitam memiliki lapisan bertekstur, sedangkan model putih memiliki ukiran yang berjalan dalam bentuk melingkar dari atas ke bawah.

Ponsel flagship ini mengemas layar AMOLED 6,73 inci 3200x1440px dengan kecepatan refresh 1-120Hz, dan kecerahan puncak hingga 3.200 nits.

Kamera utama memiliki sensor LYT-900 1 inci 50MP yang sama, tetapi lensanya menghilangkan aperture variabel dan memiliki lensa f/1.63 tetap. Ada dua kamera zoom - 70mm f/1.8 yang didukung oleh sensor Sony IMX858 1/2,51 inci, dan telefoto 100mm f/2.6 baru dengan sensor Samsung HP9 200MP 1/1,4 inci. Terakhir, kamera ultrawide telah berubah menjadi lensa 14mm f/2.2 dengan sensor Samsung JN5 1/2,51 inci.

Di bagian depan, ada kamera selfie 21mm f/2.0 dengan sensor 32MP.