HOME OTOTEKNO TECHNO

ICE Luncurkan pakistanIndonesia.com, Dorong Perdagangan dan Investasi Bilateral

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |15:52 WIB
ICE Luncurkan pakistanIndonesia.com, Dorong Perdagangan dan Investasi Bilateral
PakistanIndonesia.com, platform digital untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Pakistan/Foto: Riyan Rizki Roshali
JAKARTA – International Creatives Exchange (ICE) resmi meluncurkan website PakistanIndonesia.com sebagai platform digital yang bertujuan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Pakistan. Langkah ini diyakini dapat membuka peluang bisnis baru dan mempercepat kerja sama ekonomi kedua negara.

Ketua Umum ICE, Atta Ul Karim, menegaskan bahwa platform ini dirancang untuk menjadi pusat informasi bagi pelaku usaha yang ingin menjalin kemitraan bisnis lintas negara.

"Kami ingin memperkenalkan potensi perdagangan antara Indonesia dan Pakistan agar semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan peluang kerja sama," ujar Atta dalam acara peluncuran di Jakarta, Minggu (23/2/2025).

Menurutnya, sektor yang menjadi fokus awal adalah perdagangan, pendidikan, pertahanan, dan pariwisata, dengan rencana ekspansi lebih lanjut ke bidang ekonomi kreatif dan investasi.

Peluncuran website ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah Indonesia dan Pakistan. ICE tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pendidikan untuk memperluas manfaat platform ini. Kasubdit Asia Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Sugeng Hariyadi, menilai langkah ini juga mendukung kerja sama strategis di sektor pertahanan.







