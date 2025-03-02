Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Infinix Pamerkan Konsep Ponsel Lipat Tiga Mini dengan Desain Unik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |15:10 WIB
Infinix Pamerkan Konsep Ponsel Lipat Tiga Mini dengan Desain Unik
Ponsel konsep Infinix Zero Mini 3 Fold.
A
A
A

JAKARTA - Infinix memamerkan perangkat konsep baru dalam seri Zero-nya, sebuah ponsel lipat tiga yang disebut sebagai Zero Mini tri-fold. Perangkat ini menghadirkan bentuk tri-fold yang menarik dengan desain lipat luar bergaya flip yang memanfaatkan engsel ganda, yang memungkinkan layar dilipat dan dibuka secara vertikal dan sesuai dengan tiga ukuran.

Dilansir GSM Arena, perangkat konsep ini dibuat untuk berbagai keperluan – yaitu telepon pintar lengkap yang juga dapat dilipat menjadi kamera ringkas yang dapat Anda pasang di tas, sepeda, atau sebagai kamera dasbor mobil.

Infinix Zero Mini tri-fold konsep.

Infinix juga membayangkan Zero Mini tri-fold sebagai aksesori gym hands-free yang dapat membantu Anda melacak latihan, mengikuti rutinitas latihan terpandu, atau menavigasi rute pendakian. Zero Mini tri-fold dilengkapi kamera ganda yang dipasang di bagian belakang dan dibuat untuk penggunaan satu tangan.

Infinix tengah menjajaki lebih banyak kasus penggunaan untuk Zero Mini tri-fold sebagai perangkat multiguna yang dibuat untuk konsumen yang ingin mengganti beberapa gadget dengan bentuk yang dapat disesuaikan. Infinix belum membagikan spesifikasi tambahan atau rencana peluncuran untuk Zero Mini tri-fold, tetapi diharapkan prototipe dengan perangkat ini akan dapat dipamerkan di MWC Barcelona mendatang.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3187986//paten_ponsel_lipat_tiga_xiaomi-PyRe_large.jpg
Ponsel Lipat Tiga Xiaomi Muncul di Daftar Sertifikasi, Diduga Meluncur Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/16/3183257//samsung_galaxy_z_trifold-kbGV_large.jpg
Samsung Galaxy Z TriFold Meluncur Bulan Depan, Ini Bocoran Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179888//samsung_galaxy_z_trifold-CQLF_large.jpg
Samsung Pamerkan Ponsel Lipat Tiganya, Akan Diluncurkan Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178808//ilustrasi-HK4V_large.jpg
Apple Dilaporkan Siapkan Ponsel Lipat Gaya Clamshell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/16/3167670//apple-69gD_large.jpg
Optimis, Apple Dilaporkan Akan Produksi 20 Juta Unit iPhone Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167409//konsep_ponsel_lipat_tiga_samsung-0iMB_large.jpg
Ponsel Lipat Tiga Samsung Kemungkinan Diluncurkan Bulan Ini, Diproduksi Hanya 50 Ribu Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement