Infinix Pamerkan Konsep Ponsel Lipat Tiga Mini dengan Desain Unik

JAKARTA - Infinix memamerkan perangkat konsep baru dalam seri Zero-nya, sebuah ponsel lipat tiga yang disebut sebagai Zero Mini tri-fold. Perangkat ini menghadirkan bentuk tri-fold yang menarik dengan desain lipat luar bergaya flip yang memanfaatkan engsel ganda, yang memungkinkan layar dilipat dan dibuka secara vertikal dan sesuai dengan tiga ukuran.

Dilansir GSM Arena, perangkat konsep ini dibuat untuk berbagai keperluan – yaitu telepon pintar lengkap yang juga dapat dilipat menjadi kamera ringkas yang dapat Anda pasang di tas, sepeda, atau sebagai kamera dasbor mobil.

Infinix juga membayangkan Zero Mini tri-fold sebagai aksesori gym hands-free yang dapat membantu Anda melacak latihan, mengikuti rutinitas latihan terpandu, atau menavigasi rute pendakian. Zero Mini tri-fold dilengkapi kamera ganda yang dipasang di bagian belakang dan dibuat untuk penggunaan satu tangan.

Infinix tengah menjajaki lebih banyak kasus penggunaan untuk Zero Mini tri-fold sebagai perangkat multiguna yang dibuat untuk konsumen yang ingin mengganti beberapa gadget dengan bentuk yang dapat disesuaikan. Infinix belum membagikan spesifikasi tambahan atau rencana peluncuran untuk Zero Mini tri-fold, tetapi diharapkan prototipe dengan perangkat ini akan dapat dipamerkan di MWC Barcelona mendatang.

(Rahman Asmardika)