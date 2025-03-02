Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Microsoft Bakal Tutup Layanan Skype pada Mei 2025

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |10:05 WIB
Microsoft Bakal Tutup Layanan Skype pada Mei 2025
Skype. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA Microsoft telah mengumumkan akan menghentikan layanan panggilan internet Skype, setelah dua dekade beroperasi. Skype, telah mentransformasi cara komunikasi global pada awal 2000-an, akan melakukan panggilan until terakhir kalinya pada Mei 2025.

Menutup Skype akan membantu Microsoft untuk fokus pada layanan Teams buatannya sendiri dengan menyederhanakan penawaran komunikasinya, kata raksasa perangkat lunak itu pada Jumat, (28/2/2025).

Didirikan pada 2003, panggilan audio dan video Skype dengan cepat lmemberi dampak besar pada industri telepon rumah pada awal 2000-an dan menjadikan perusahaan itu nama yang dikenal luas dengan ratusan juta pengguna pada puncaknya. Namun platform tersebut telah berjuang untuk bersaing dengan para pesaing yang lebih mudah digunakan dan lebih andal seperti Zoom dan Slack milik Salesforce dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan tersebut sebagian disebabkan oleh teknologi dasar Skype yang tidak cocok untuk era telepon pintar.

Ketika pandemi dan bekerja dari rumah memicu kebutuhan akan panggilan bisnis daring, Microsoft mendukung Teams dengan mengintegrasikannya secara agresif dengan aplikasi Office lainnya untuk menarik pengguna korporat — yang dulunya merupakan basis utama Skype, demikian diwartakan Reuters.

Untuk memudahkan transisi dari platform, penggunanya akan dapat masuk ke Teams secara gratis di perangkat apa pun yang didukung menggunakan kredensial yang ada, sementara obrolan dan kontak akan bermigrasi secara otomatis.

Dengan itu, Skype akan menjadi yang terbaru dalam serangkaian investasi besar yang salah ditangani Microsoft, seperti peramban web Internet Explorer dan Windows Phone-nya. Perusahaan teknologi besar lainnya juga berjuang dengan alat komunikasi daring, dengan Google melakukan beberapa upaya melalui aplikasi termasuk Hangouts dan Duo.

 

Halaman:
1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Video Call Skype Microsoft
