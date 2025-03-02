Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Monster Hunter Wilds Catat Rekor dengan Lebih dari Satu Juta Pemain di Steam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |18:00 WIB
Monster Hunter Wilds Catat Rekor dengan Lebih dari Satu Juta Pemain di Steam
Monster Hunter Wilds. (Foto: Capcom)
A
A
A

JAKARTA – Game action-RPG berburu monster terbaru Capcom, Monster Hunter Wilds yang diluncurkan pada Jumat, (28/2/2025) segera meraih kesuksesan besar. Game yang dirilis di PC, PS5, dan Xbox Series S/X tersebut telah menjadi salah satu game yang paling banyak dimainkan di Steam, hanya beberapa jam setelah dirilis.

Monster Hunter Wilds telah melampaui satu juta pemain di platform tersebut melampaui jumlah pemain puncak game-game terpopuler seperti Cyberpunk 2077, Elden Ring, dan Hogwarts Legacy. Jumlah pemain Monster Hunter Wilds ini juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Steam.

Monster Hunter Wilds Catat Rekor

Menurut grafik SteamDB, Monster Hunter Wilds telah mencapai 1.187.077 pemain bersamaan puncak di Steam pada hari peluncurannya. Game tersebut sekarang menjadi game ketujuh yang paling banyak dimainkan sepanjang masa di platform Valve, melampaui Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy, dan Baldur's Gate 3.

Meskipun pengembang Capcom belum membagikan angka penjualan, jumlah pemain Steam menunjukkan bahwa game tersebut telah diluncurkan dengan sangat sukses meskipun ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pemain PC. Jumlah total pemain Monster Hunter Wilds kemungkinan jauh lebih tinggi karena jumlah pemain di PS5 dan Xbox Series S/X belum diketahui, menurut laporan yang dilansir Gadgets 360.

Action-RPG terbaru Capcom ini juga dengan mudah melampaui pendahulunya, Monster Hunter World. Action-RPG yang dirilis pada 2018 ini mencapai puncaknya dengan 334.684 pemain di Steam.

 

Halaman:
1 2
      

Telusuri berita ototekno lainnya
